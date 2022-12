Il Bitcoin aiuta gli investitori a proteggersi dall’inflazione?

Con l’inflazione in atto molti risparmiatori ed investitori si chiedono se l’oro delle criptovalute, Bitcoin, funzioni come strumento per ripararsi dalla spirale inflattiva. I tassi di inflazione sono sempre più in crescita e hanno raggiunto livelli molto elevati. Dinanzi a questo scenario preoccupante ci sono investimenti, come l’oro e le materie prime, che assicurano una sorta di “cuscinetto” di protezione per i risparmiatori/investitori.