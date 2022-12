Veneto, 10 milioni per transizione verde e digitale

«Con questo strumento di formazione continua, condiviso nelle linee generali anche con le parti sociali, abbiamo voluto dare una risposta tempestiva alle esigenze delle imprese del territorio regionale».

Così l’assessora regionale all’istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan annuncia l’approvazione da parte della Giunta regionale di un bando che finanzierà servizi di formazione e accompagnamento per promuovere la capacità di adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.

«Aziende che, nelle frequenti visite, mi segnalano un bisogno sempre maggiore di formare il proprio capitale umano per affrontare in modo più consapevole le sfide legate all’innovazione, in un contesto che dopo la pandemia ha visto un significativo cambiamento nell’approccio al lavoro e, conseguentemente, nella sua organizzazione».