Divano Letto, regalati più spazio in casa

La ricerca tecnologica fa progressi anche nel campo dell'arredamento, mettendo a disposizione complementi d'arredo che uniscono eleganza e comfort. Ne sono esempio i moderni divani letto, che si discostano dai loro "antenati"; che davano generalmente deludenti prestazioni, soprattutto per il riposo.

Oggi invece scegliendo il giusto Divano Letto si potrà avere un relax su misura, godendo di un salotto arredato con stile e potendo contare su un letto di qualità.

Le caratteristiche di un buon divano letto

Non più; solo una seduta a due posti con un materasso estraibile a una piazza e mezzo: oggi si può scegliere divani letto angolari o con penisola, di qualsiasi tessuto e colore. Oltre all'estetica, però, bisogna assicurarsi che sia dotato di una buona rete che sostenga il peso del corpo e di un materasso ergonomico, alto almeno 17 centimetri; nel caso di materassi matrimoniali però; meglio se supera i 20.

Infine, soprattutto se si pensa di utilizzare spesso il letto, va valutato il meccanismo di apertura: il migliore è quello che si gestisce con una mano sola e che non coinvolge la struttura del divano, che resta fissa.

La camera per gli ospiti

Avere una camera per gli ospiti è il desiderio di molte famiglie, per accogliere il parente che vive lontano o l'amico che viene in visita. Dato che la maggior parte degli appartamenti non concede questa possibilità, la soluzione migliore è adattare il salotto a camera pronta all'uso grazie a un divano letto di qualità.

Un divano letto con isola per esempio si trasforma in un letto matrimoniale lasciando ancora una seduta che può fungere da comodino o da poltroncina per gli abiti. Un divano angolare invece accoglierà comodamente gli ospiti durante il giorno, per poi trasformarsi in un letto ampio e confortevole.

Più spazio in camera dei bambini

Le camerette dei bambini hanno una destinazione d'uso diversa rispetto alle camere matrimoniali per gli adulti: non sono riservate solo al riposo ma sono il luogo prescelto per giocare e studiare. I bambini hanno bisogno di spazio per muoversi, esprimersi ed essere creativi e in una stanza di dimensioni ridotte il divano letto può rispondere a queste esigenze.

A maggior ragione bisognerà puntare su un articolo ben fatto, con una base molto solida e rete e materasso in grado di dare il giusto sostegno a un fisico in crescita. In questo specifico caso infatti non si tratta di un "giaciglio di fortuna", ma del letto che il bambino userà quotidianamente.

In compenso durante il giorno, quando il letto sarà riposto, il bambino si troverà la camera a sua totale disposizione, per giocare a terra con gli amici o per disporre dei propri giocattoli in maniera libera e fantasiosa.

Monolocale moderno e di tendenza

Un single o una giovane coppia che decide di vivere in una grande città potrebbe orientarsi verso un monolocale. La scelta spesso è spinta da motivi economici, ma ci sono anche altri elementi che fanno propendere per questa soluzione: la praticità di gestione, per chi magari è fuori tutto il giorno per lavoro, o una minor quantità di oggetti e mobili da sostare, se l'idea è quella di cambiare casa in un orizzonte temporale a breve-medio termine.

In un monolocale si gioca con elementi di divisione degli ambienti, come librerie o scaffalature, usate anche per nascondere la camera da letto, ma con un divano letto di pregio non ci sarà più questo problema. Il divano può tornare ad avere il suo ruolo di protagonista in soggiorno, diventando elemento centrale attorno cui creare il resto dell'arredamento. Con qualche accorgimento in più, come mensole a diverse altezze che possono anche fare da comodino o luci led che cambiano intensità, lo stesso spazio che di giorno accoglie gli ospiti, la sera diventa la perfetta camera da letto.