Confindustria Verona, CGIL, CISL E UIL: sottoscritto l'accordo per il Fondo Nuove Competenze

Nella convinzione che la formazione rivesta un ruolo strategico per garantire una piena valorizzazione professionale del capitale umano e al tempo stesso per sostenere le imprese nel processo di transizione digitale ed ecologica Confindustria Verona e Cgil Cisl e Uil locali hanno sottoscritto un accordo territoriale che consente a tutte le imprese della provincia, prive di rappresentanze sindacali, l’utilizzo del Fondo Nuove Competenze.

Il Fondo rimborsa gli oneri retributivi e contributivi delle ore destinate alla formazione di lavoratori inseriti in percorsi formativi di aggiornamento delle competenze digitali e green in seguito a processi di innovazione.

«Grazie a questo accordo e alla fattiva collaborazione con le organizzazioni sindacali, tutte le imprese del veronese, associate o meno a Confindustria, potranno usufruire delle agevolazioni del Fondo Nuove Competenze, uno strumento utile che favorisce la formazione continua legata a processi di innovazione su green e digitalizzazione, sfide quanto mai importanti per il nostro tessuto economico. – ha spiegato Giangiacomo Pierini, vicepresidente con delega a capitale umano e politiche per i giovani di Confindustria Verona - Siamo tutti d’accordo che la formazione e la valorizzazione del capitale umano sono la base per lo sviluppo sostenibile del territorio».

Il Fondo nello specifico

In particolare, il Fondo Nuove Competenze riconoscerà contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che, in seguito a processi di innovazione, abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e realizzazione di un percorso formativo di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori.

Tali accordi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda entro il 31 dicembre 2022. (art. 88, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020, dell’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 e del Decreto Interministeriale del 22 settembre 2022)

Il Fondo rimborserà il 100% dei contributi previdenziali e il 60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione per lo sviluppo delle nuove competenze, da un minimo di 40 fino ad un massimo di 200 ore per ogni lavoratore.