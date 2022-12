Il 12% del PIL in Veneto è prodotto dagli immigrati. A San Bonifacio 19% di stranieri

Le dinamiche sull’immigrazione in Veneto all’interno del Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione della FONDAZIONE LEONE MORESSA, pubblicato con il contributo della CGIA di Mestre e con il patrocinio di OIM, Ministero degli Affari Esteri, Università Ca’ Foscari e Fondazione Migrantes.

I dati nazionali e regionali sono stati presentati oggi presso la Prefettura di Treviso alla presenza, tra gli altri, del Prefetto di Treviso, Dr. Angelo Sidoti, del Procuratore di Treviso, Dr. Marco Martani, Del Colonnello capo DIA Treviso, Dr. Stefano Caporossi, e del Direttore del Campus Ca’ Foscari di Treviso, Prof. Stefano Soriani.

Immigrazione stabile in Veneto. Gli stranieri in Veneto sono 507.601 e rappresentano il 10,5% della popolazione regionale. Rispetto al 2021 il valore rimane pressoché stabile (-0,4%).

La popolazione straniera è una presenza stabile e ormai strutturata nella Regione e lo si evidenzia anche dalla serie storica delle acquisizioni di cittadinanza, in diminuzione dal 2016, quando si è registrato il picco massimo (29 mila).

Negli ultimi 10 anni 182 mila stranieri hanno ottenuto la cittadinanza italiana, considerando anche questo dato possiamo dire che in Veneto la popolazione di origine straniera è pari al 14% della popolazione residente. In particolare nel 2021 si sono registrate 13 mila nuove acquisizioni, tra le prime nazionalità ad essere naturalizzate il Marocco (14,4%), l’Albania (12,4%) e la Romania (12%).

Presenza record a San Bonifacio. A livello comunale, in termini assoluti il Comune con più stranieri è Venezia (41 mila), seguito da Verona e Padova. Osservando l’incidenza sulla popolazione residente, il primato spetta a San Bonifacio (VR) con il 19,1%. Sopra il 17% anche Conegliano (TV) e Nogara (VR). Il primo tra i Comuni capoluogo è Padova (16,4%).

Dettaglio comunale per incidenza % immigrati/popolazione totale (01 gennaio 2022) *

Primi 20 Comuni Stranieri residenti Totale popolazione Incidenza % San Bonifacio VR 4.093 21.476 19,1% Conegliano TV 5.923 34.279 17,3% Nogara VR 1.436 8.357 17,2% Cornuda TV 1.030 6.240 16,5% Padova 34.304 208.732 16,4% Venezia 41.599 254.661 16,3% Arzignano VI 4.037 25.210 16,0% Fonte TV 940 6.018 15,6% Vicenza 17.265 110.675 15,6% Isola della Scala VR 1.823 11.712 15,6% Ponte di Piave TV 1.285 8.264 15,5% Verona 39.644 257.274 15,4% Albaredo d'Adige VR 825 5.368 15,4% Oppeano VR 1.583 10.303 15,4% Mozzecane VR 1.228 8.100 15,2% Monteforte d'Alpone VR 1.366 9.030 15,1% Lonigo VI 2.368 15.771 15,0% Montecchio Maggiore VI 3.470 23.206 15,0% Caldiero VR 1.170 7.904 14,8% Stra VE 1.096 7.578 14,5%

* Considerati i Comuni con almeno 5.000 abitanti

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat

Dopo la pandemia aumentano gli arrivi per lavoro. Il fabbisogno di manodopera causato dalla pandemia ha portato ad aumentare le quote di lavoratori stranieri nel 2021. Anche per questo sono cresciuti i nuovi ingressi in Veneto passando dai 10 mila del 2020 ai 23 mila del 2021.

Il motivo principale di ingresso rimane il ricongiungimento familiare (59% dei nuovi ingressi), mentre i permessi di soggiorno rilasciati per lavoro, sono pari al 25% del totale e passano da poco più di mille ingressi del 2020 ad oltre 5 mila nuovi ingressi. Marocco, Stati Uniti e Cina le principali nazionalità che hanno usufruito dei nuovi ingressi per lavoro.

L’analisi della serie storica dei nuovi ingressi regionali evidenzia come in 15 anni solo il 7% degli ingressi è stato effettuato per asilo, la maggior parte degli ingressi è dovuta ai ricongiungimenti familiari (46%) ed al lavoro (40%).

Occupati ed imprenditori. Sono 241 mila occupati gli occupati stranieri in Veneto e rappresentano l’11,6% degli occupati totali. I tassi di occupazione nel Veneto (65,7%) sono maggiori della media nazionale (58,2%), ma il tasso di occupazione degli immigrati (63,5%) è inferiore di quello degli autoctoni (66%). In continua crescita anche gli imprenditori immigrati, pari a 65 mila (9,7% del totale), che registrano un +2,6% rispetto al 2020 e un +24,0% rispetto al 2011.

IMPRENDITORI IMMIGRATI – DATI PROVINCIALI

Dati 2021 Distrib. regionale Incidenza % Variaz. % 2011-2021 Variaz. % 2020-2021 VERONA 14.550 22,2% 10,9% +30,4% +2,6% TREVISO 12.604 19,3% 10,1% +10,7% +3,5% PADOVA 12.021 18,4% 9,0% +37,9% +4,3% VENEZIA 11.875 18,1% 11,1% +44,5% +1,9% VICENZA 9.755 14,9% 8,3% +7,1% +2,7% ROVIGO 2.801 4,3% 8,4% +21,2% -3,1% BELLUNO 1.869 2,9% 8,5% +0,9% -0,2% VENETO 65.475 100,0% 9,7% +24,1% +2,6%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati StockView-Infocamere forniti dalla CCIAA di Venezia Rovigo

Valore economico dell’immigrazione in Veneto. Quasi il 12% del PIL prodotto in Veneto è riconducibile agli immigrati, ovvero 17,2 miliardi di euro di Valore Aggiunto prodotto. Inoltre i contribuenti nati all’estero rappresentano il 12,5% dei contribuenti totali regionali ed hanno versato 998 milioni di IRPEF.

Nel 2021 le rimesse degli immigrati in Veneto all’estero sono state pari a 636 milioni ed il dato è in crescita rispetto al 2020 (12,2%). Tutti questi indicatori economici danno l’idea dell’importanza dell’immigrazione regolare nella Regione.