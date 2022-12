Quargentan Spa, emesso il primo "DLT Bond". Coinvolta anche Banca Valsabbina

Si è perfezionata oggi l’emissione del primo bond nativo digitale su piattaforma blockchain (DLT) in Europa da parte di Quargentan Spa, PMI veneta attiva nel settore vitivinicolo e con diversificazione nei soft drink.

Il “DLT bond” di durata quinquennale (2022-2027), per un ammontare complessivo di 1 milione di euro, , è stato interamente sottoscritto da Banca Valsabbina, e ha lo scopo di sostenere i piani di crescita e gli investimenti all’estero della società emittente. Quargentan ha chiuso l’esercizio 2021 con un valore della produzione di 88 milioni di euro e un Ebitda di 3,2 milioni di euro.

L’Istituto bresciano, oltre ad essere investitore unico del minibond, ha raccolto le esigenze finanziarie del cliente originando l’operazione e strutturandola con il coinvolgimento del proprio network.

Integrae Sim, società partecipata da Banca Valsabbina, è specializzata nell’accompagnare le PMI al mercato dei capitali ed ha agito nel ruolo di arranger dell’operazione di emissione del DLT bond in collaborazione con la piattaforma fintech Fleap e lo studio legale LX20.

Per la prima volta in Europa l’emissione è avvenuta previa trasformazione dell’emittente in una vera e propria digital company, attraverso l’adozione della piattaforma tecnologica Fleap (Sandbox srl) specializzata nella gestione della governance aziendale e adeguando lo statuto sociale. L’investitore ha quindi sottoscritto i certificati di debito nativi digitali su DLT, che saranno disponibili su un wallet gestito attraverso la piattaforma digitale dell’emittente che consentirà, oltre alla gestione dell’emissione, di eliminare anche qualsiasi supporto cartaceo per tutta la durata della vita del bond.

Si evidenzia che Sandbox srl è una “start-up” specializzata nello sviluppo di soluzioni software innovative. Ha infatti creato la piattaforma “Fleap” utilizzata nell’operazione, ovvero un software basato su tecnologia blockchain Hyperledger per emettere e scambiare asset digitali di natura finanziaria e non solo. “Fleap” si rivolge a quelle aziende che, come Quargentan, intendono digitalizzare la struttura societaria innovando, inoltre, le relative fonti di finanziamento.

«Questa operazione – commenta Marco Quargentan, Amministratore Delegato di Quargentan Spa - rappresenta una fase di sviluppo importante della nostra Società, che crede nell’innovazione come motore di crescita e di sostenibilità nel lungo periodo. La trasformazione in digital company ha aperto non solo le porte per accedere a nuove forme di finanziamento ma reso anche più efficacie ed efficiente la gestione della governance aziendale, proiettandoci verso nuovi e più importanti traguardi strategici».

Luigi Giannotta, Direttore Generale di Integrae SIM, ha dichiarato: «Siamo molto fieri di avere assistito Quargentan nella strutturazione della prima operazione di debt capital market nativa digitale su DLT in Europa, che dimostra come l’innovazione possa essere adottata con successo anche nell’industria della finanza straordinaria per le piccole e medie imprese. Un primo importante successo per la nostra strategia di diversificazione in ambito fintech, avviata circa un anno fa, e che consolida la posizione di leadership di Integrae Sim nell’ambito del debt ed equity capital market per le PMI».

Thomas Iacchetti, CEO di FLEAP aggiunge: «È di fatto la prima emissione in Europa di un bond, nativo su blockchain, da parte di una società privata. Questa procedura è stata resa tecnicamente possibile dalla FLEAP Digital Company. Le informazioni relative alle obbligazioni sono infatti gestite tramite blockchain permissioned Hyperledger. Riteniamo che ci siano ancora ampie possibilità di innovazione nel settore, guidate dagli organismi competenti. Guardiamo infatti con favore a interventi volti a irrobustire il nostro ordinamento per quanto riguarda la digitalizzazione nell’ambito finanziario».

«Siamo orgogliosi di aver supportato un nostro cliente come Quargentan Spa, insieme alle partecipate Integrae Sim e Sandbox srl (Fleap), nell’emissione del primo bond nativo digitale su piattaforma DLT da parte di una PMI. Un traguardo che conferma l’importanza delle sinergie tra il mondo bancario tradizionale, il mercato dei capitali e le innovazioni Fintech supportando la crescita delle nostre imprese - commenta Hermes Bianchetti, Responsabile della Divisione Business di Banca Valsabbina -. La Banca, da tempo, investe e crede in business complementari, con l’obiettivo di creare un network in grado di offrire sul mercato soluzioni finanziarie innovative ed alternative. Questa operazione ben rappresenta un esempio concreto della nostra strategia vedendo coinvolte, oltre alla Banca, ben due nostre società partecipate, nell’ambito di un progetto trasversale e sinergico al servizio delle nostre imprese».