Settimana Veronese della Finanza, conclusa la 18^ edizione

Energia, gas, infrastrutture, sistema bancario, assicurazioni e aziende municipalizzate. Sono questi i temi che hanno caratterizzato la diciottesima edizione della Settimana Veronese della Finanza, il format ideato nel 2010 da Verona Network per cercare di rinsaldare i rapporti tra l’ex Banco BPM, Cattolica Assicurazioni e Fondazione Cariverona e che, nel tempo, anche per le note vicissitudini che hanno interessato le realtà appena citate, è diventato un contenitore di approfondimento e di divulgazione economico-finanziaria.