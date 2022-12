Le 3 "F" di AMT3: filobus, fiducia e formazione

Credo che ci sia l'assoluta volontà di realizzare l'opera in tempi contenuti. Credo che ci sia una grande sinergia tra tutte le componenti coinvolte. Si devono superare alcune questioni burocratiche che sono però già ben avviate. Non è un ottimismo di facciata il nostro, ma un realismo corretto.

In quell'occasione, il presidente aveva accennato alla possibilità di testare alcune linee in via sperimentale per capire i tempi di percorrenza e le distanze... è così?

AMT3 è anche turismo: avete in gestione anche il parcheggio centro, infatti, e degli stalli a pagamento. Una gestione a 360° per far vivere la città in tutta la sua interezza...

Siamo il primo punto di riferimento per chi viene da fuori in auto e spesso anche in treno. C'è una bella responsabilità: il parcheggio centro e la sua struttura sono il primo impatto di un visitatore con la città. In questo senso noi abbiamo investito anche nella formazione del personale ausiliario, che deve saper dare informazioni anche sui monumenti. Stiamo lavorando sulla realizzazione di una piazzola di ricarica per le vetture elettriche e per un centro di coworking. AMT ha preparato un piano industriale ambizioso che vuole avere un ruolo centrale, riconosciuto dal Comune, nella mobilitò sostenibile. Ho molta fiducia in questo progetto, e ci credo davvero.