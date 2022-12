Freddo invernale: gli accorgimenti per affrontarlo in ufficio

È arrivato di nuovo quel periodo dell'anno durante il quale si rimpiange fortemente il tepore estivo. Il freddo si fa sentire, e per molti significa vivere delle giornate di sofferenza, soprattutto quando non si hanno gli "scudi" giusti per difendersi.

Si tratta di una circostanza che si manifesta non di rado negli uffici, dove spesso la temperatura può rappresentare un problema. Per questo motivo, oggi scopriremo insieme alcuni accorgimenti per affrontare le gelide temperature a lavoro, tra ciò che può fornire l’azienda e cosa si può fare personalmente.

Le accortezze aziendali

Bevande calde

Un’opzione molto gettonata è un distributore di bibite che eroga anche bevande calde come il tè o il caffè. Non solo aiutano a riscaldarsi e a sentirsi meglio, ma in molti casi la caffeina può essere utile per la concentrazione e la produttività, a patto di non eccedere. Le bevande calde, inoltre, aiutano a sciogliere il catarro e dunque a combattere i tipici raffreddori invernali.

Riscaldatore portatile

La maggior parte degli uffici ha un sistema di riscaldamento, ma spesso non riesce a bastare nei giorni più rigidi. In questi casi, richiedere un riscaldatore portatile può essere molto utile. Si tratta in sostanza di una mini-stufetta elettrica, piccola e compatta, non molto potente ma comunque adeguata a riscaldare soprattutto le mani.

Burro cacao

Non bisogna sottovalutare la cura del proprio corpo anche in ufficio, con le labbra che sono le prime a risentire del clima invernale, tra umidità e freddo. Un’idea molto apprezzata potrebbe essere quella di ordinare dei burrocacao personalizzati, così da permettere a tutti di prendersi cura di sé stessi, andando anche ad aumentare il senso di appartenenza all’azienda di dipendenti e colleghi.

Gli accorgimenti personali

Vestirsi a strati

Non appena arriva l'inverno, è il momento di iniziare a vestirsi a strati. Una buona opzione è quella di indossare un maglione a maniche lunghe, una maglia termica e una giacca leggera: una combinazione ideale per stare al calduccio, ed eventualmente per liberarsi di qualche indumento quando le temperature salgono.

Mouse riscaldato

Il mouse riscaldato è il miglior alleato di chi lavora in un ufficio freddo. Questo dispositivo, che ha l'aspetto di un normale mouse per computer, è dotato di un piccolo alimentatore e di un regolatore di temperatura (termostato), con lo scopo di mantenere la mano calda mentre si lavora. Chiaro che non avrà mai la potenza di una stufa, ma può comunque rappresentare un'ottima opzione.

Alimentazione

L'alimentazione è altrettanto importante. Esistono infatti dei cibi che consentono al nostro corpo di produrre più calore, dunque utili per proteggerci dalle basse temperature. Tra questi, di solito le zuppe calde sono le opzioni più gettonate, ma ci sono anche altri alimenti molto efficaci per la termoregolazione corporea, come l'avena, lo zenzero, l'aglio e le spezie.

Coperte

Infine, le persone più freddolose potrebbero pensare alle coperte, anche in ufficio. Non sarà un'opzione particolarmente elegante, però di sicuro è fra le più efficaci in assoluto.