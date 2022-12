L’azienda veronese Manni Group premiata a Berlino col Premio Mercurio 2022

Il Premio Mercurio per aziende e iniziative nei rapporti tra Germania e Italia va quest’anno a Manni Group / Isopan Deutschland per le sue soluzioni innovative di edilizia sostenibile in ambito industriale, urbano e agricolo.

Il gruppo veronese è una realtà con oltre 75 anni di storia e promuove l’innovazione nella lavorazione e nell’utilizzo dell’acciaio in tutte le sue applicazioni, sviluppando soluzioni e servizi di ingegneria delle strutture, dell’efficienza energetica e della sostenibilità abilitanti per le aziende, gli utenti e i consumatori di diversi mercati.

La filiale tedesca Isopan Deutschland è parte del gruppo Isopan che è il più grande produttore di pannelli isolanti metallici ad alto coefficiente isotermico per tetti e pareti, utilizzati per ottimizzare l'efficienza termica di edifici residenziali, industriali e commerciali.142,5 miliardi di euro è l’interscambio commerciale tra Italia e Germania nel 2021. Un livello record per l’Italia, che mai aveva raggiunto un valore così elevato del combinato di importazioni ed esportazioni con un Paese partner. I dati dei primi 8 mesi del 2022 mostrano oltretutto un trend di ulteriore crescita per quest’anno.

«Forza del Made in Italy e integrazione nelle catene globali del valore tra il sistema produttivo italiano e quello tedesco sono i due elementi all'origine di questo risultato. Il Premio Mercurio ci permette di dare nomi, volti e voce ai protagonisti che ogni giorno rafforzano relazioni così profonde», ha affermato S.E. l’Ambasciatore d’Italia Armando Varricchio.

Il Premio Economico Italo-Tedesco Premio Mercurio viene assegnato dal 1999 per iniziative di particolare rilievo nell’ambito degli scambi economici e culturali fra Italia e Germania.

Il Presidente dell’Associazione Eckart Petzold ha affermato: «Il Premio Mercurio di quest’anno è un attestato del nostro impegno nella valorizzazione dell’industria sostenibile, dell’innovazione volta alla transizione energetica e dello scambio culturale. È un grande onore per noi poter portare evidenza di progetti in questi ambiti, che per di più contribuiscono a rafforzare lo storico rapporto tra Germania e Italia e la cooperazione a livello europeo».

Riconoscimenti speciali sono stati assegnati a Gruppo Saviola (categoria sostenibilità), BeDimensional (startup dell’anno) e Italian Film Festival Berlin (impegno interculturale). La cerimonia di consegna si terrà martedì 22 novembre presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino in presenza delle aziende premiate.