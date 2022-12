Confartigianato incontra il sindaco di Grezzana e gli imprenditori locali

Confartigianato Imprese Verona chiama a raccolta gli imprenditori residenti o con sede dell'azienda situata nel territorio comunale di Grezzana, per un appuntamento che l'Associazione ha organizzato in collaborazione con l'Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Arturo Alberti.



Si tratterà di una cena informale, in programma venerdì 2 dicembre 2022, con inizio alle ore 20.00, all’interno della Baita degli Alpini di via Enrico Fermi 9, «organizzata come momento di incontro e relazione tra l'Amministrazione comunale e gli imprenditori – spiega Roberto Iraci Sareri, Presidente di Confartigianato Imprese Verona –, per confrontarci su temi e proposte utili sul piano economico, imprenditoriale e sociale al servizio della comunità grezzanese».



«L’obiettivo – aggiunge Giancarlo Molinaroli, Presidente del Comprensorio Verona Centro-Nord di Confartigianato – è quello di mettere in relazione gli operatori economici con il primo cittadino e con l’organo di governo di prossimità, che vivono ogni giorno la gestione del territorio e delle comunità che amministrano. I problemi si guardano da vicino per trovare le soluzioni adeguate».



Per prendere parte all'appuntamento, agli imprenditori del territorio di Grezzana basterà inviare una e-mail, con nome e cognome e numero di telefono, all'indirizzo di posta elettronica gb.dalcastello@confartigianato.verona.it. Per informazioni: tel. 0459211555.