Phoenix e VitaNuova, nasce la nuova divisione di “Distribuzione Assicurativa”

Phoenix Capital, polo di consulenza manageriale e servizi tecnologici, potenziando una volta di più la partnership già consolidata con Vitanuova S.p.a. - broker assicurativo nato a Verona nel 2015 e, oggi, tra i primi dieci broker italiani nel ramo vita con una forte presenza anche nel ramo danni -, istituisce la nuova divisione di “Distribuzione Assicurativa” che si struttura come canale distributivo per la vendita di polizze Vitanuova e per la consulenza assicurativa.

A capo della nuova Divisione è stato chiamato Federico Massalongo, veronese, 37 anni, alle spalle una pluriennale e rilevante esperienza in primarie società del settore assicurativo. Massalongo entra come Team Manager di Vitanuova, riportando all’Area Manager Phoenix Capital, con l’obiettivo di dare impulso e potenziare l’area distributiva della vasta gamma di prodotti di Vitanuova, in particolare verso la “galassia” Phoenix.

Alberto Fezzi, Responsabile Affari legali e societari di Phoenix Capital e referente della nuova Divisione Phoenix di “Distribuzione assicurativa”

«Grazie all’ingresso di Federico Massalongo ci siamo strutturati in modo pienamente operativo ed efficace per rendere Phoenix Capital un canale distributivo della proposizione assicurativa VitaNuova e per fornire la relativa consulenza assicurativa. La Divisione può quindi operare a vantaggio di tutti i nostri clienti, vecchi e nuovi. Siamo molto felici di averlo a bordo, sia per la professionalità e la caratura della persona, sia per il forte sviluppo che potrà portare nella nuova linea distributiva di Phoenix».

Fabrizio Colombo Giardinelli, presidente di Vitanuova Spa

«L’integrazione che andiamo a rafforzare con Phoenix Capital anche sul fronte operativo della distribuzione è, in primo luogo, uno “sbocco naturale” del percorso nato e maturato a partire dalla nascita di Vitanuova proprio negli spazi fisici della sede di Phoenix a Verona. Vicini di casa ma anche di “visione e modello”. Questa collaborazione apre, oggi, a Vitanuova ulteriori spazi verso la galassia di clienti e imprese, anche medio-grandi, con cui Phoenix lavora da anni. Rafforzando il nostro posizionamento anche su Verona andiamo, inoltre, a creare nuovi posti di lavoro: l’entrata di Federico, innanzitutto, ma anche quella di ulteriori collaboratori che faranno riferimento a lui».

Federico Massalongo, responsabile Divisione “Distribuzione Assicurativa” di Phoenix Capital e Team manager di Vitanuova

«Sono onorato della fiducia, consapevole di operare in un contesto giovane, dinamico e stimolante. Siamo dalla parte dei clienti per gestire a tutto tondo le loro esigenze: andando ad intercettare i prodotti delle Compagnie che meglio rispondono ai loro bisogni, attraverso un’analisi accurata e ad una consulenza assicurativa mirata e attenta. Dall’assicurativo puro alla gestione del patrimonio, dalla pianificazione successoria a prodotti specifici anche per aziende ed imprenditori, metteremo in campo tutte le azioni opportune per soddisfare e supportare i nostri clienti».

