Giovannetti, CFO: «Siamo ancora in una fase di rimbalzo»

«Siamo ancora abbondantemente dentro una situazione di incertezza che al momento diventa difficile misurare nella sua durata. Il dato per me più rilevante dal punto di vista dei mercati finanziari è che negli ultimi cent'anni non si è mai verificato un anno come il 2022. Il motivo è, a mio avviso, la parte più grave: una discesa contestuale sia dei rendimenti obbligazionari che delle azioni. Se le sole azioni non hanno rappresentato un evento limite, come era stato per esempio nel 2008, la combinazione dei due costituisce un punto di partenza che caratterizza oggi le disponibilità psicologiche che reali delle famiglie. Questo perché nel concreto si traduce con tassi più alti che portano a pagare dei mutui con degli oneri maggior e gli incrementi dei costi che cadono sui bilanci delle famiglie, come nel caro bollette».