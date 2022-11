Andrea Battista, la sinergia tra finanza ed economia reale

Siamo in uno scenario difficile, complesso e incerto. È molto difficile dire cosa succederà, ma abbiamo qualche dato certo. Il primo è che chiudiamo un anno superiore alle attese. Dopo un anno di crisi energetica, l'economia italiana chiuderà non lontana dal 4% di crescita del PIL. Questo rialzo è trainato da fattori molto specifici, come l'eccellente performance della nostra industria manifatturiera orientata all'export. La crisi energetica e i suoi effetti è ancora pienamente in corso, ci aspetta una recessione il prossimo anno, probabilmente leggera ma che ci sarà. Da un punto di vista finanziario, il 2022 è l'anno in cui si torna repentinamente a un mondo che avevamo in parte dimenticato, ovvero quello dell'inflazione e quello dei tassi nominali positivi. L'inflazione chiude un ciclo quasi trentennale, quando ci sono le caratteristiche monetarie e reali torna a far parte della nostra vita, quindi non è mai "morta", si era soltanto addormentata. Tendo a vedere in positivo, invece, l'aumento dei tassi d'interesse. Sarà uno shock, certo, ma un'economia senza tassi nominali positivi manca di un prezzo fondamentale per allocare le risorse. Speriamo che con il ritorno dell'inflazione in area 2-2,5% torneremo a tassi reali positivi. In sintesi, quindi, sarà uno scenario incerto, difficile e di forte cambiamento, ma sono sicuro che l'anno prossimo a questo putno diremo cose molto diverse, sperando di dire cose ragionevolmente positivo.