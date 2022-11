Anche ATV a Job&Orienta per cercare nuovi autisti tra i giovani

Ci sarà anche ATV, a Job&Orienta 2022 con un proprio spazio espositivo all'interno del Salone Giovani in Strada, ospitato nel padiglione 6 di VeronaFiere.

Proprio per facilitare l'accesso alla professione del conducente di autobus, ATV già dall'anno scorso ha attivato uno specifico corso di formazione/lavoro al termine del quale è previsto il conseguimento gratuito delle patenti superiori e l'ingresso in Azienda.

ATV sarà dunque a Job&Orienta per promuovere la conoscenza di questa opportunità, anche tramite dei video dove gli autisti ATV oggi in servizio, in prima persona, illustrano le ragioni per cui vale la pena intraprendere questo percorso professionale.

Le attività saranno ospitate all'interno di uno spazio espositivo davvero singolare, un caratteristico bus d'epoca del 1968 messo a disposizione da Fondazione ATV, lo spin off aziendale che si occupa della valorizzazione del patrimonio storico ATV.