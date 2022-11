Industriali veronesi ottimisti: produzione positiva nel terzo trimestre

Le prospettive per gli ultimi tre mesi del 2022 sono positive . Gli imprenditori stimano un ulteriore slancio per la produzione (+6,1%) , sostenuto probabilmente dagli elevati ordinativi del terzo trimestre che verranno evasi in parte anche nell’ultimo periodo dell’anno.

«Lo abbiamo visto anche in altre situazioni, quando lo scenario si complica le imprese si attrezzano per far fronte all’emergenza non tirando i remi in barca ma spingendo su sviluppo e innovazione. Ed ecco che di fronte all’instabilità le imprese hanno accorciato le filiere di fornitura, si sono riorganizzate, hanno trovato mercati alternativi alle proprie esportazioni, stanno setacciando i mercati delle materie prime e stanno sopportando costi che crescono oltre ogni ragionevole limite. Si stanno riconvertendo verso fonti energetiche alternative. Ma mai come in questo momento le imprese non possono e non potranno assorbire gli shock esterni senza un riassetto internazionale».

«Le nostre imprese sono forti e capaci e ben bilanciate sui vari settori e questo ci permette di reggere senza grandi scossoni ma diventano sempre più urgenti risposte che diano prospettive a medio termine. Agire sull’emergenza con provvedimenti di tamponamento non basta occorre fare scelte strategiche in grado di invertire la rotta della fiducia».