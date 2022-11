ENGIM, un'aula grande come il Veneto: l'incontro giovedì a JOB&Orienta

Il giorno giovedì 24 novembre 2022, dalle ore 11.30 alle 13.00, in sala Salieri del PalaExpo, c/o il Salone JOB&ORIENTA della Fiera di Verona, Fondazione ENGIM Veneto ETS organizza un evento di divulgazione e informazione rivolto ad aziende, istituzioni e famiglie sul tema della formazione professionale come opportunità per l’occupazione dei giovani.

Fondazione ENGIM Veneto ETS opera sul territorio attraverso 10 scuole di formazione e istruzione professionale e forma ogni anno oltre 3000 persone tra giovani e adulti con più di 200 percorsi nei settori richiesti sui vari territori per avviarli al lavoro.

L’evento è articolato in due tavole rotonde con le istituzioni e gli imprenditori:

esperti della Regione Veneto e di ANPAL si confronteranno su formazione professionale e apprendistato quali strumenti per rilanciare l’occupabilità dei giovani.

aziende ed ENGIM approfondiranno il tema del tirocinio, imprese formative, laboratori esperienziali tra scuola e azienda per analizzare le ricadute dell’azione formativa delle scuole professionali ENGIM in Veneto.

Con l’occasione verrà presentato l’Annual Report 2021 della Fondazione ENGIM Veneto ETS, con l’obiettivo di fornire un quadro esatto degli impatti sociali ed economici generati dalle scuole ENGIM sul territorio.

Scopo finale di questo incontro è di rilanciare una collaborazione fattiva tra scuola e lavoro, in questo sfidante contesto educativo per i nostri adolescenti.

Tra gli ospiti anche l’Assessora Elena Donazzan della Regione Veneto, l’Assessora Elisa La Paglia del Comune di Verona e le testimonianze video di 4 giovani apprendisti ENGIM.