Busitalia Veneto, prosegue l'academy per futuri autisti

Busitalia Veneto (Gruppo FS Italiane) apre un nuovo bando di assunzioni. Fino al 28 novembre 2022 è infatti possibile candidarsi per la posizione di conducente di autobus di linea (profilo professionale: Operatore di Esercizio), previa acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l'esercizio del ruolo di autista autobus/tram. La novità rispetto ai bandi precedenti è che l’Azienda assume, attraverso un contratto di apprendistato, i candidati ritenuti idonei alla partenza dell’Academy -e non al termine- offrendo l’intero percorso formativo al suo interno.

Requisiti per candidarsi

Età compresa tra i 24 anni (compiuti alla data di scadenza del bando) e i 29 anni (alla data del primo marzo 2023),

possesso della patente di categoria “B”,

attestato professionale triennale o altro titolo riconosciuto equipollente dallo Stato Italiano (il diploma di istruzione secondaria superiore costituisce titolo preferenziale),

possesso dei requisiti fisici richiesti dalla mansione specifica di operatore di esercizio (DM 88/99).

È richiesta inoltre la disponibilità a lavorare su turni, anche notturni e festivi.

Come funziona

I candidati che avranno perfezionato l’iter selettivo verranno assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato all'acquisizione del profilo contrattuale di Operatore di Esercizio e presteranno servizio nelle province di Padova e Rovigo.

La candidatura all’offerta di lavoro è sempre possibile per chi ha già conseguito la qualifica professionale di Operatore di Esercizio e ha l’abilitazione all’esercizio del ruolo di autista di autobus e tram.

Maggiori approfondimenti, dettagli e il link per la candidatura sono disponibili su www.fsbusitalia.it