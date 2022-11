Lavorare imparando: l’apprendistato duale. Il convegno a Verona

Lavorare imparando: l’apprendistato duale. Questo il titolo del convegno che Confartigianato Imprese Verona ha organizzato per approfondire con gli imprenditori uno strumento che permette allo studente di seguire il proprio percorso scolastico fino al conseguimento del titolo di studio, instaurando al tempo stesso un rapporto di lavoro con l’impresa che lo ospita.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Upa Servizi e Anpal Servizi, è in programma per mercoledì 16 novembre 2022, alle ore 20.00, nella sede provinciale di Confartigianato Imprese Verona, in via Selenia, 16.

Dopo la registrazione dei partecipanti, Valeria Bosco, Direttore di Confartigianato Verona, aprirà l’appuntamento con i saluti e l’introduzione del tema, per poi lasciare la parola a Monica Amicone e Silvia Migliorini, di Anapal Servizi, che affronteranno il tema “L’apprendistato duale: vantaggi per le aziende e i ragazzi”. A seguire le testimonianze dirette di due imprenditori, associati a Confartigianato, Fabio Girlanda della Girlanda Impresa Edile e Laura Damoli, della Damolgraf, che stanno utilizzando in azienda l’apprendistato duale, con studenti impegnati a crescere, professionalmente, già durante il percorso di formazione scolastica.

Per conoscere i vantaggi provenienti dalla bilateralità, Michele Adami, del Settore Contrattuale di Confartigianato, affronterà il tema “I contributi EBAV per l’apprendistato duale e l’accordo interconfederale dell’Artigianato Veneto”, per lasciare poi spazio a Federica Veronesi, del Settore Paghe dell’Associazione artigiana, che illustrerà i servizi a disposizione delle Imprese.