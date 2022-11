Riello UPS alla conquista del mercato irlandese

Riello UPS, brand del gruppo Riello Elettronica, player mondiale nella produzione di gruppi statici di continuità, inverter fotovoltaici, annuncia l’apertura di Riello UPS Ireland Ltd, una nuova società controllata nella Repubblica d'Irlanda.



Diciassettesima filiale mondiale dell'azienda veronese, Riello UPS Ireland Ltd è frutto di una strategia volta ad aumentare la presenza del marchio nel fiorente mercato irlandese dei data center, che vede la forte presenza dei giganti della tecnologia globale, tra cui Amazon, Google e Facebook.

La nuova filiale irlandese sarà guidata da Leo Craig, che unirà il ruolo con la sua attuale posizione di amministratore delegato di Riello UPS Ltd nel Regno Unito. Membro dell'Institute of Engineering Technology (MIET) e Fellow dell'Institute of Sales Management (FISM), Craig è anche un Certified Data Center Design Professional (CDCDP) e un Certified Data Center Energy Professional (DCDEP) con più di 30 anni di esperienza nel settore della protezione dell'energia critica.



La piena operatività di Riello UPS Ireland Ltd è prevista entro il nuovo anno con un team dedicato e una nuova sede nel distretto IT di Dublino.

La prima occasione pubblica che vedrà la presenza attiva della nuova filiale sarà al prossimo convegno DataCentres Ireland dal 16 al 17 novembre presso la RDS Arena di Dublino; la piattaforma perfetta per mostrare la gamma di soluzioni Riello UPS dedicate ai data center, tra cui il nuovo modulare Multi Power, e i monolitici NextEnergy e Sentryum, tutti caratterizzati dai più alti livelli di efficienza oggi offerti sul mercato.



«Il mercato irlandese offre un enorme potenziale di crescita per la nostra azienda. Il marchio Riello UPS è già consolidato in Irlanda e abbiamo forti legami attraverso diversi rivenditori e distributori. Avere una nostra sede e un nostro team sul campo ci permetterà di agire sul mercato in maniera più efficace per aumentare la nostra presenza nei mesi e negli anni a venire», ha dichiarato il neo amministratore delegato di Riello UPS Ireland Ltd, Leo Craig.



«La società controllata irlandese segna un passo avanti importante nella nostra espansione del business ed è fondamentale per servire ulteriormente e meglio la crescente domanda dell'industria dei data center e più in generale del segmento dell'energia critica. Siamo convinti che sotto la solida guida di Leo Craig la nostra filiale irlandese diventerà molto presto un solido riferimento per i clienti del mercato locale e per l'impronta internazionale della nostra azienda», hanno affermato Fabio Passuello e Roberto Facci, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Commerciale di RPS S.p.A.



Riello UPS Ireland Ltd è già attiva anche con un sito internet dedicato all’indirizzo www.riello-ups.ie.