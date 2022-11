Castagnetti: «Oggi la vita dell'imprenditore è caratterizzata da incertezza»

La diversificazione è una delle strategie che l'imprenditore è chiamato ad adoperare. Il vero imprenditore è colui che vede un'opportunità laddove tutti vedono un rischio. Diversificare i mercati può rappresentare per un'azienda una possibilità di mantenere i propri livelli di produzione e flussi finanziari, oltre che l'occasione per entrare in un mercato dove altrimenti non sarebbe entrata. Neim omenti di difficoltà estrema, come oggi, l'imprenditore deve quindi saper mantenere l'animo e la vitalità di fare impresa.

L'anno scorso avete dato vita a una nuova iniziativa: un network destinato a operare a livello nazionale intorno a questi temi...