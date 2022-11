Caro energia, Bosco (Confartigianato Verona): «Affidarsi sempre a dei professionisti»

Esatto, siamo in un momento di stallo ma la preoccupazione non è finita. Già da quest'estate abbiamo cominciato un tam tam comunciativo per tenere l'attenzione dei nostri amministratori sul tema. Nel frattempo abbiamo anche attivato una serie di strumenti operativi da mettere a disposizione delle nostre imprese associate per dare consapevolezza sui prezzi e sui consumi. Mentre uscivano i decreti aiuti, eravamo quindi pronti e sul pezzo. Il grosso problema del rincaro energetico è l'impossibilità di programmare la produzione nel medio-lungo periodo e l'apertura dei punti vendita degli uffici e tutto ciò che gravita attorno all'economia. Il governo sta ora prendendo in mano la situazione con degli aiuti orientati al lungo periodo.

Secondo le previsioni, fare impresa nel 2025 ci costerà tre volte di più rispetto ad adesso. Ci sono delle soluzioni?

L'invito che facciamo come associazione di categoria è non andare da soli in giro ad ascoltare i tanti freelancer che lavorano su queste turbative di tariffa. L'imprenditore deve stare collegato alla sua associazione di riferimento, per riuscire a spostare in avanti l'aumento dei prezzi. Dopotutto noi compriamo adesso quello che useremo tra qualche anno. L'invito è non andare "a casaccio".