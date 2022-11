Primo-Olio celebra la nuova stagione di Fontanara

Terminata la raccolta delle olive, apre la nuova stagione di Fontanara. Dagli olivi di Tenuta Musella al frantoio, dentro la bottiglia e sulle tavole, per degustare Primo-Olio 100% italiano extra vergine di oliva e i prodotti selezionati dall’azienda olearia di San Martino Buon Albergo (Verona) per impreziosire confezioni regalo e cesti che celebrano l’agroalimentare italiano e le eccellenze del territorio veronese.

L’occasione la offre la Festa di San Martino, venerdì 11 novembre (dalle 18 alle 20): un aperitivo con olio novello extra vergine di oliva 100% italiano in assaggio, castagne e musica dal vivo per una serata speciale, pensata per presentare la regalistica aziendale e i cesti gourmet firmati da Fontanara, in via Alexander Fleming 10/12: uno spaccio del gusto, le cui proposte pensate per il Natale saranno acquistabili fino al prossimo 24 dicembre.



Un’opportunità per conoscere la filosofia del frantoio nato nel 2010, la cui tenuta conta 3.300 olivi coltivati in modo biologico (in conversione) e con irrigazione intelligente, per ottenere le migliori olive. Uliveti che affondano le radici su terreni pregiati, curati e controllati a garanzia dell’intera filiera e di prodotti di origine protetta (DOP). Materia prima eccellente, trasformata in frantoio grazie alle tecnologie più avanzate e alla sapiente esperienza dei frantoiani che sanno operare continue scelte in funzione della qualità delle olive e del loro stato di maturazione.

L'intuizione di Andrea Pernigo

Due anni fa l’imprenditore Andrea Pernigo, da oltre un decennio impegnato nella produzione olearia di alta gamma, ha rilevato l’azienda Fontanara, puntando a rilanciarne il brand. Ne è espressione l’ultimo prodotto con etichetta Fontanara: Primo-Olio, olio extra vergine di oliva non filtrato, dal gusto ricco e pieno, ottenuto dalla spremitura precoce delle olive della tenuta aziendale all’interno del Parco della Musella.

Sottolinea Andrea Pernigo: «Verona è crocevia di eccellenze agroalimentari, che devono essere valorizzate. Con Fontanara abbiamo deciso di cogliere questa sfida per dare ulteriore luce a prodotti, olio extra vergine in primis, che sono espressione nel territorio. Non a caso abbiamo scelto il periodo di novembre per aprire le porte del nostro spaccio. È il periodo nel quale inizia il riposo per chi è dedito alle attività agricole nelle campagne e in cui ci si prepara alle festività natalizie, scegliendo per le persone care regali che non sono solo di qualità, ma soprattutto di valore. Per la cura nella selezione delle materie prime, per la ricerca di piccole grandi eccellenze; per l’attenzione agli accostamenti tra sapori, impasti e fragranze che raccontano l’unicità del nostro territorio».

Qualità, valore e attenzione

Questi valori si riflettono anche nella scelta dei prodotti inseriti nelle confezioni regalo e nei cesti natalizi in esposizione nello spaccio aziendale, dove abbinamenti gourmet esaltano le eccellenze di piccoli produttori che incontrano gli oli di produzione Fontanara in un connubio perfetto. In particolare: Pasta fresca e biscotti di piccola pasticceria che il maestro De Rossi aromatizza con lo sciroppo Acqua delle Stelle alla lavanda oppure alla menta; lievitati Scarpato come panettoni o l’Offella, nella ricetta originale; tisane biologiche con fiori coltivati nell’Azienda Pernigo; mandorlato di Cologna Veneta; riso della Riseria Cremonesi; sottoli e giardiniera lavorati artigianalmente; praline di cioccolato artigianali del maestro cioccolatiere Zambaldo realizzate con olio evo Fontanara; tavolette artigianali di cioccolato aromatizzate con menta o lavanda dell’Azienda Pernigo.