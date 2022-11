La comunicazione come tema centrale di wine2wine 2022

Il Forum 2022 avrà come Focus la Wine Communication a tutto tondo: dalle sue forme più tradizionali – come PR e stampa – a quelle social e del mondo digital in generale; dalle sue applicazioni di carattere formativo a quelle che vedono protagonisti gli strumenti più innovativi. Le sessioni di wine2wine Business Forum 2022 punteranno a fornire una panoramica delle principali tendenze e novità in questo contesto, invitando relatori e pubblico a riflettere insieme su cosa funziona e cosa invece no nel comunicare il vino oggi, sia in Italia che all’estero.

Negli ultimi anni, le scelte in termini di comunicazione e marketing della Wine Industry sono state riponderate o addirittura rivoluzionate. Da un lato, per arginare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia; dall’altro, per adeguarsi alla cosiddetta nuova normalità. Hanno trovato terreno fertile nuovi canali e metodi che, anche laddove inizialmente ritenuti opzioni temporanee, si stanno ora confermando soluzioni valide anche nel medio-lungo termine. Inoltre, strategie e strumenti utilizzati con successo nel passato risultano oggi inefficaci, e necessitano pertanto di essere revisionati o addirittura abbandonati alla luce delle concrete esigenze del contesto attuale.

Quello della Wine Communication è un tema che riguarda tutti gli operatori della filiera: chiunque produca, venda, promuova, racconti o insegni il vino deve fare i conti con l’esigenza di far arrivare efficacemente il giusto messaggio al giusto pubblico e attrezzarsi di conseguenza. Per l’edizione 2022, wine2wine Business Forum proporrà dunque un programma che faccia luce sullo status dell’affascinante ma complesso mondo della comunicazione sul vino, offrendo spunti e indicazioni ad aziende e professionisti che vogliono orientarsi fra le opportunità che esso offre oggi.