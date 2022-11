Tendenze scarpe inverno 2022: quali acquistare per il Black Friday?

Uno dei prodotti che più vanno a ruba ad ogni Black Friday sono le scarpe. Infatti, l’inverno è alle porte e non c’è momento migliore per regalarsi un nuovo paio di stivali o delle sneakers imbottite per proteggersi dal freddo. Ma quali sono i modelli di tendenza per questo inverno? Scopriamolo insieme.

Tendenze scarpe da donna inverno 2022

Iniziamo con i modelli femminili che quest’anno tornano alla ribalta con punte affilate e altezze vertiginose. Per chi si fosse persa le ultime novità del settore, consigliamo di leggere questo articolo sulle scarpe delle sfilate autunno/inverno 2022 .

Ma vediamo ora quali scarpe conviene comprare a questo Black Friday.

Stivali di tendenza inverno 2022

Se nel 2021 avevamo visto un ritorno agli stivaletti bassi, in stile anfibi, quest’anno la tendenza punta verso i modelli alti. Iniziate a dare un’occhiata agli stivali sopra la coscia presenti nella sezione Zalando Black Friday e preparatevi ad acquistare il vostro modello preferito.

Noi vi consigliamo di puntare in alto e stravolgere il vostro stile con modelli colorati, che quest’anno sembrano essere i veri padroni del mercato. Come materiali, provate il vinile o un morbido tessuto color nude.

Scarpe con tacco da comprare al Black Friday 2022

Proseguiamo con i modelli femminili e vi consigliamo qualche scarpa con tacco di tendenza per quest’inverno. Al primo posto troviamo le Mary Jane, una scarpa classica che non passa mai di moda. Da provare il modello rosso, magari abbinato ad un collant a fantasia e ad un tacco leggermente più alto del solito.

Non mancano però gli stivali sotto il ginocchio, perfetti per tenersi al caldo nelle giornate più fredde. In questo caso il tacco ideale è a stiletto, mentre come materiale vi consigliamo una morbida pelle.

Se invece cercate un modello decolté per una serata più elegante, scegliete una scarpa con tacco a spillo e punta super affilata.

Sneakers di tendenza inverno 2022

Passiamo ora sui modelli più casual, per donna ma anche uomo. Le sneakers sono sempre le più amate, perché in grado di dare un tocco di stile senza perdere la comodità.

Troverete offerte un po’ ovunque ma vi consigliamo di dare un’occhiata alle sezioni Black Friday di Zalando, Nike, Vans e Converse.

Se non sapete ancora che modello scegliere, puntate sulle platform o, in alternativa, sui modelli alti e imbottiti, perfetti per ripararsi dal freddo.

Infine, per chi ama indossare le sneakers insieme alle minigonne, non lasciatevi sfuggire l’occasione di acquistare modelli bassi da indossare sopra collant color carne.

Scarpe da uomo da acquistare al Black Friday 2022

Infine parliamo delle scarpe di tendenza da uomo per la stagione invernale 2022. Per quanto riguarda i colori, si va senza dubbio verso tinte neutre. Molto apprezzato è il total black, sia per quanto riguarda le sneakers, sia per i modelli in stile anfibio.

Le platform conquistano anche il mercato maschile e si abbinano perfettamente anche a classici completi sartoriali.

Se siete invece alla ricerca di modelli più eleganti, non c’è nulla di meglio del classico mocassino, che tra l’altro è tornato in voga anche per le donne.

Per un look sportivo, vi consigliamo infine di puntare sulle New Balance stile anni 70, con tessuto in camoscio. In alternativa, ci sono le intramontabili Nike Jordan, presenti in ogni colore e adatte ad ogni occasione. Un must-have da non lasciarsi sfuggire agli sconti di questo Black Friday 2022.