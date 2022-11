Trenitalia Regionale Veneto è l'official carrier di Veronafiere

Trenitalia Regionale Veneto (Gruppo FS Italiane) sarà official carrier di Veronafiere per tutti i dieci eventi in programma dal 3 Novembre 2022 al 31 Dicembre 2023. Si conferma così l'impegno di Trenitalia per favorire una mobilità sostenibile attraverso collegamenti capillari e più convenienti rispetto al mezzo privato.

L’accordo, finalizzato a incentivare l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto con minor impatto ambientale, prevede la possibilità di usufruire di sconti per chi raggiunge Verona con il Regionale di Trenitalia. I passeggeri avranno diritto a sconti e benefit dedicati presentando alle casse un biglietto con destinazione Verona Porta Nuova valido per il medesimo giorno di ingresso all’evento o un abbonamento regionale Trenitalia in corso di validità con origine/destinazione Verona Porta Nuova.

Inoltre, grazie alla collaborazione tra Trenitalia Veneto e ATV – Azienda Trasporti Verona - utilizzando un unico biglietto sarà possibile viaggiare con un servizio intermodale treno + bus tra la stazione di Verona Porta Nuova e Veronafiere.

L’evento di lancio della collaborazione sarà Fieracavalli, in programma dal 3 al 6 novembre 2022. Per questa manifestazione l’accordo prevede uno sconto di 6 euro sul prezzo del biglietto intero.

Maggiori informazioni sull’offerta disponibili su www.trenitalia.com.