Danese: «Fieracavalli è un moltiplicatore per il business aziendale»

Dal 3 al 6 novembre 2022 torna Fieracavalli a Verona, con il suo format originale di quattro giornate. Sono 2.375 i cavalli di 60 razze protagonisti assoluti della manifestazione, riferimento per il settore equestre con 12 padiglioni da visitare, per un totale di 128mila metri quadrati, 695 aziende espositrici da 25 paesi e 200 eventi in programma, tra competizioni, spettacoli e convegni, tutto nel segno della sostenibilità. A presentare la manifestazione, l'amministratore delegato Maurizio Danese.

I grandi buyer internazionali