Amarnò, un liquore nato dalla tradizione veneta

AMARNÒ, AMaro a base di ARance selvatiche amare e NOce immatura. E' un liquore da sorseggiare dopo cena o sul gelato. Per ora non viene commercializzato in attesa della definizione delle procedure burocratiche ma in via amicale può essere assaggiato da amici. Nasce da una cultura secolare di tradizioni contadine della Lessinia, infatti la famiglia, antenata del produttore che da sempre ha prodotto bevande alcoliche diverse, appare in questa foto del 1908 ed il trisavolo risale a prima del 1850 .

L'attuale produttore, che da qualche lustro produce per uso personale il liquore, ha pensato di poter rendere partecipi altri estimatori di prodotti originali e naturali. I prodotti son tutti coltivati sul territorio, alcuni tipici con essenze naturali del posto mentre l'arancio selvatico amaro, è un agrume quasi esotico e non certo veneto, ma è stato piantato e coltivato da decenni in zona. È un liquore ottenuto dall'infuso di questi elementi naturali con l'alcool e lo zucchero commerciali, che guadagna lentamente sapore ed odori; è un liquore ottenuto con una sapiente miscela di prodotti assolutamente biologici e semplici. Oltre all'arancio amaro classico, chiamato anche melangolo, ricco di oli essenziali e molto utilizzato in cucina , l'infuso richiede una lenta e delicata temperatura di estrazione degli umori della noce immatura biologica. Completano l'opera gli aromi del laurus nobilis e della melissa.

Tutte le essenze sono biologiche, presenti in quantità contenute ma significative. Il liquore molto profumato e dalla delicata impronta amaricante sul palato è piacevole al gusto e non supera i 27° vol. Si può bere, con moderazione, ghiacciato oppure fresco, dopo una cena contenuta o per un momento di meditazione. Può essere anche versato sul gelato o utilizzato in pasticceria per aromatizzare dolci sopraffini. Viene prodotto in quantità molto limitate e , quindi, data la lavorazione assolutamente artigianale e con in tempi dilatati tanto di produzione che di affinamento, ha un costo molto significativo e quindi purtroppo elitario. Ma il produttore non transige sull'assoluta qualità delle materie prime e dei lunghi tempi di maturazione e di conservazione. Se vi capita assaggiatelo o regalatelo, sicuramente ne rimarrete entusiasti.