Scaligera Basket sceglie Unaforesta come partner per l’e-commerce e il retail

Scaligera Basket fresca della storica promozione in Serie A si affida allo studio di consulenza Unaforesta per lo sviluppo del progetto retail omnicanale che vede coinvolto l’eCommerce e lo store e per la creazione di nuovi progetti speciali.

La collaborazione prevedrà la consulenza per il potenziamento dei canali digital in ottica di posizionamento del marchio, sviluppo della community su tutti i touchpoints coinvolti (a partire da eCommerce e punti vendita fisici) e distribuzione più capillare del merchandising ufficiale con obiettivi di incremento revenue.

Unaforesta Consulting Studio ha già una forte esperienza in ambito sport e nel mondo basket in particolare. Un settore che mostra da sempre una community preparata, attenta al lato sportivo e ai valori della Società, tifosi dal grande attaccamento e sempre pronti a spingere e supportare la propria squadra. Scaligera Basket non fa eccezione e, anzi, intende proseguire la storia gloriosa di questa piazza, portando il giusto grado di innovazione e digital richiesto da uno scenario sempre più omnicanale.

Niccolò Vallenari, amministratore di Unaforesta, commenta così l’accordo: «È per noi motivo di grande orgoglio essere al fianco di Scaligera Basket in questa stagione così importante anche dal punto di vista simbolico. La Serie A si è dimostrata un palcoscenico di rilievo e siamo convinti di avere tutte le componenti per sviluppare un progetto omnichannel con un forte impatto sulla città e il pubblico».

Le attività inizieranno nel corso delle prossime settimane e si svilupperanno durante tutta la stagione sportiva 2022/23.