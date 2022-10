Scuderia 1918 main sponsor di Fieracavalli

Innovazione, lungimiranza, tutela animale e ambientale sono i valori su cui si fonda la partnership tra Fieracavalli e Scuderia 1918, il Racing Team internazionale che quest’anno consolida la sua presenza diventando main sponsor della 124ª edizione della manifestazione, in programma dal 3 al 6 novembre 2022 a Veronafiere.



La sinergia Fieracavalli- Scuderia 1918 porterà in campo numerose novità: tra gli eventi sportivi, a entrare in scena nel padiglione 8 di Jumping Verona sarà la seconda edizione della TOP TEAM, la competizione a squadre che, già lo scorso anno, ha schierato in campo binomi di eccellenza del salto ostacoli internazionale - del calibro di Lorenzo De Luca, Jessica Springsteen e Kevin Staut - e che si presenterà al pubblico di Fieracavalli 2022 con una veste rinnovata e ancora più emozionante.



Lo spirito di squadra, il rispetto e l’amore per il cavallo caratterizzano da sempre Scuderia 1918 che, con questa partnership, punta a realizzare eventi equestri sempre più in linea con i grandi temi attuali, come la salvaguardia dell'ambiente, confermando l’impegno verso una sempre più forte sensibilità ecologica. L’obiettivo è ridurre l’impatto che le grandi manifestazioni hanno sull’ambiente. È questo che ha portato Fieracavalli a fare squadra con Scuderia 1918, in virtù del comune approccio etico allo sport equestre.



La collaborazione tra Scuderia 1918 e Fieracavalli valica anche i confini della manifestazione scaligera; infatti, il Racing Team internazionale che vanta alcuni tra i migliori cavalieri del mondo, è anche tra le squadre protagoniste dell’Italian Champions Tour, il circuito nazionale di salto ostacoli a squadre, che proprio questo weekend giunge alla sua terza tappa. All’Horses Riviera Resort di Cattolica, dal 22 al 24 luglio, due giornate di gare in cui i team si sfideranno per guadagnare punti utili per il Final Event in programma dal 4 al 6 novembre 2022 a Jumping Verona.