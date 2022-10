Scale interne su misura: elementi di arredo che fanno la differenza

Sostiene l’arredatore Albert Hadley che “Arredare non significa fare scenografie, non significa fare belle immagini per le riviste; è piuttosto creare una qualità di vita, una bellezza che nutre l’anima.”

Una costruzione che richiede pensiero, cura, attenzione ai dettagli, ma anche capacità di esprimere il proprio stile, la personalità di chi andrà ad abitare gli spazi.

L’invito di Hadley è, potremmo dire, di non cercare di fare acrobazie simili a quelle della ginnasta statunitense Simone Biles, quanto a restare con i piedi per terra. A emozionarsi, ma senza rinunciare alla praticità.

Uno degli elementi capaci di fare la differenza, quando si tratta di arredare la casa, è rappresentato dalle scale interne. Esse andrebbero già predisposte durante la fase di progettazione, ma possono venire inserite anche durante una ristrutturazione, in modo da dare un rinnovo complessivo agli ambienti.

Diverse le aziende specializzate nella realizzazione di scale da interno su misura, alcune delle quali appaiono particolarmente all’avanguardia, come testimonia la produzione Novalinea Arredo. Si tratta di una realtà del Made in Italy, presente su Milano e Treviso, che presenta un know how di oltre 40 anni di esperienza alle spalle. Scale da interni belle e comode, capaci di durare una vita intera, accompagnando nella quotidianità con maestria e tanta gioia.

In questo articolo vi raccontiamo perché, le scale da interni su misura, permettono di fare la differenza, nelle nostre abitazioni. Molto più di quanto si possa immaginare.

Quale forma, per la scala da interno?

Le scale da interno si possono realizzare secondo mille forme diverse, tenendo conto non solo delle caratteristiche della struttura abitativa, ma anche delle esigenze della persona, di stile e comfort: due elementi che da sempre nelle soluzioni di design vanno di pari passo.

Tratti tipici, inoltre, di una cultura artigianale come quella del Made in Italy che vede un sapere con radici antiche e tante storie, capaci di trovare tratti empirici unici e speciali ogni volta.

Le scale interne si possono trovare in modelli a chiocciola, elicoidali, classici oppure moderni. Molteplici anche i materiali che possono essere impiegati, da lavorare con sapienza: dal vetro, al metallo, passando per l'intramontabile legno fino all’acciaio.

L’elemento che fa la differenza? La capacità di abbinarli insieme in maniera ogni volta diversa, valutando quelli inerenti la struttura portante come accessori tra cui gradini e ringhiera, che sono particolarmente a vista.

Ogni materiale, ogni linea, ha i suoi pro e contro. Per questo una progettazione personalizzata si rivela capace di fare la differenza.

I vantaggi delle scale interne su misura

I motivi per cui preferire scale interne su misura sono diversi. Ecco quelli principali:

Massima personalizzazione dal punto di vista estetico.

Soluzioni in grado di adattarsi perfettamente all’abitazione, dove si trova in linea con la struttura abitativa. Il risultato è, nel caso di una casa di ridotte dimensioni, per fare un esempio, quello di poter avere un'opzione salvaspazio come non mai.

Creazioni di stampo artigianale, che presentano materiali di qualità e sono in grado di adattarsi alle singole esigenze.

Le scale interne su misura sono, quindi, elementi di arredo pensati a 360 gradi. Capaci di fare la differenza, con la loro qualità, nella vita di tutti i giorni.