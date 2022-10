Maniglie per porte interne: quali sono i diversi tipi?

Quando acquisti una porta è probabile che questa non sia dotata di maniglie per porte interne di design, ma solo con degli accessori di serie puramente funzionali.



Ma se vivi (o lavori) in un determinato spazio per molto tempo, potresti prendere in considerazione un'alternativa più elegante. Infatti esistono molte maniglie per porte interne che possono contribuire a rendere la stanza ancora più bella di prima.



Quando si tratta di scegliere la maniglia che meglio si adatta alle porte interne, non esiste un approccio unico. Quando inizi la ricerca di maniglie per porte interne, scoprirai subito che ci sono molte opzioni diverse a tua disposizione.



Sono molti i fattori da prendere in considerazione per scegliere il tipo di maniglia più adatto alle tue porte. Lo stile, le dimensioni e la posizione delle nuove maniglie influiscono sull'integrazione con il resto della casa.



Ecco alcuni tipi di maniglie realizzate con materiali tra loro molto differenti, e la loro collocazione ottimale.

Maniglie per porte interne in ottone

L'ottone è stato utilizzato per centinaia di anni per creare maniglie per porte interne belle e funzionali. Questo materiale senza tempo offre un ottimo equilibrio tra forma e funzione.



L'ottone è una lega creata mescolando rame e altri metalli. In questo modo si ottiene un prodotto durevole, in grado di resistere all'uso quotidiano e di essere bello per decenni. Le maniglie in ottone sono spesso installate sulle doppie porte anteriori. Questo per facilitarne l'accesso e conferire un maggiore interesse visivo.



Lo sapevi che le maniglie in ottone sono perfette anche per le ante dei mobili della cucina? Infatti risultano robuste e resistono all'umidità meglio di altri tipi di metalli: questo le rende una scelta perfetta per l'ambiente cucina.



Le maniglie in ottone sono disponibili in molte finiture diverse. Dal rame all'oro e all'argento, potrai scegliere il colore che meglio si adatta all'arredamento della tua casa.

Maniglie per porte in acciaio

L'acciaio è un altro materiale comunemente utilizzato per la ferramenta delle porte interne. Questo metallo robusto e durevole è presente in molte maniglie ed è comunemente utilizzato per le porte d'ingresso dei garage.



Le maniglie per porte in acciaio sono tipicamente installate sulle porte interne doppie. Questo perché queste porte sono solitamente utilizzate per scopi decorativi e non per le attività quotidiane. Spesso i proprietari di casa utilizzano queste porte per dare accesso a una stanza in più, come l'ufficio o la stanza degli ospiti.



Le maniglie in acciaio sono una scelta popolare anche per le ante dei mobili da cucina. Questo perché il materiale è resistente all'umidità. L'umidità è spesso presente in cucina, quindi è importante che l'acciaio non arrugginisca se esposto all'acqua. Le maniglie in acciaio sono disponibili in diverse finiture.



Dal cromo lucido al nichel spazzolato, è possibile scegliere la finitura più adatta all'arredamento della propria casa.

Maniglie per porte interne con Swarovski

Se sei alla ricerca di un modo unico per portare lusso e bellezza in casa, le maniglie con cristalli Swarovski sono la scelta perfetta. Si tratta di una delle tendenze più popolari del mercato e offre uno stile unico in grado di trasformare qualsiasi ambiente.



Sono un bellissimo tocco finale e aggiungono una sensazione di lusso al vostro bagno. In questo modo si creerà un effetto unico e le porte si distingueranno da tutte le altre. Puoi scegliere tra diversi tipi di cristalli per creare l'aspetto e l'atmosfera perfetti.



Non solo per le porte interne: le maniglie delle porte degli armadi sono una scelta popolare quando si installano cristalli Swarovski. Questo perché i cristalli possono essere montati all'esterno della maniglia. In questo modo i cristalli sono più facili da vedere e creano un design elegante e bello che sicuramente impressionerà i vostri ospiti. Anche le maniglie degli armadietti del bagno sono una scelta comune per i cristalli Swarovski.

Maniglie per porte in ferro battuto

Se desideri una maniglia in grado di integrarsi perfettamente con l'arredamento rustico o industriale, il ferro battuto è il materiale perfetto. Questo metallo robusto e durevole è anche estremamente versatile, il che rende facile trovare il design perfetto per la tua abitazione.



Il ferro battuto viene spesso installato sulle doppie porte d'ingresso per facilitare l'accesso e dare una sensazione di rusticità. Il ferro battuto si trova anche sulla porta posteriore, perché è in grado di resistere a un uso e a un abuso intensivi.



Le maniglie delle porte in ferro battuto sono solitamente montate sul lato interno della porta, ma alcuni modelli hanno la possibilità di essere installati all'esterno.



Le maniglie per porte in ferro battuto sono disponibili in molti design diversi. Dal classico al moderno e tutto ciò che sta in mezzo, troverai la soluzione perfetta per la tua casa.

Maniglie per porte in porcellana

La porcellana è un materiale popolare e bello utilizzato per creare molti tipi di maniglie per porte. Questo materiale è spesso utilizzato nei design asiatici e mediterranei, ma può essere utilizzato per creare qualsiasi tipo di look.



Le maniglie in porcellana sono perfette per la porta sul retro e per le porte laterali. Sono infatti molto resistenti e possono sopportare un uso intensivo. La porcellana è un materiale ceramico cotto in forno ed estremamente resistente. Per questo è la scelta perfetta per un'area ad alto traffico come la porta sul retro.



Le maniglie per porte in porcellana sono disponibili in molti design diversi. Si può scegliere uno stile tradizionale o un look moderno. Esistono anche stili che imitano altri materiali, come il bronzo o il ferro.

Considerazioni finali sulle maniglie per porte interne

La cosa più importante da ricordare quando scegli una maniglia porta interna è assicurarti che si adatti all'estetica e allo stile dello spazio che intendi arredare. È giusto scegliere un'opzione più costosa solo se è bella e si abbina perfettamente al design.



Non c'è nulla di male nello scegliere un'opzione meno costosa se desideri risparmiare. L'importante è trovare la maniglia giusta.



Le maniglie delle porte possono fare una grande differenza nel modo in cui la tua casa si presenta. Quindi, assicurati di scegliere quella giusta.