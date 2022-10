Fedrigoni acquisisce la spagnola Guarro Casas

Il Gruppo Fedrigoni, operatore globale di riferimento nella produzione di carte di pregio per il packaging di lusso e altre applicazioni creative, di etichette premium e materiali autoadesivi, ha stipulato un accordo con la multinazionale anglo-francese Arjowiggings per l’acquisizione di Guarro Casas, con oltre 300 anni di storia e forti competenze nella produzione e nobilitazione di carte grafiche speciali. L’azienda ha sede in Spagna a Gelida (Barcellona), dove opera con uno stabilimento che conta 140 persone.

L’accordo è stato firmato qualche giorno dopo che Arjowiggings Group e le sue filiali inglesi hanno presentato domanda di amministrazione controllata. Guarro Casas è una società altamente specializzata nella produzione di carte di qualità, in particolare per rilegature e applicazioni creative, dove è market leader in nobilitazioni ad alto valore aggiunto per il packaging di lusso, l’editoria e le applicazioni di sicurezza.

In alcuni di questi segmenti Fedrigoni già eccelle a livello globale e ulteriori sinergie potranno essere sviluppate valorizzando al meglio il know-how di Guarro Casas, la sua struttura produttiva efficiente e la base clienti fidelizzata.