Le 5 migliori criptovalute da acquistare in questo momento: sono destinate ad esplodere nel 2022?

L'industria delle criptovalute ha ultimamente assistito a una serie di tracolli: giganti come Bitcoin, Ethereum, Solana, ecc., hanno subìto un calo enorme. Nonostante questo, tuttavia, ci sono nuove criptovalute che vengono lanciate nel settore blockchain.

Fino al 14 ottobre 2022, l'industria della valuta digitale aveva oltre 20.268 criptovalute, delle quali circa 10.363 attive. Mentre i pezzi grossi in questo mercato cadono, le new entry come Tamadoge e Impt.io sono in costante aumento. La prima di queste due è la migliore criptovaluta da gioco, mentre Impt ha visto cifre mai registrate nel settore con la sua prevendita.

Molti investitori hanno subìto grandi perdite a causa della pesante caduta del settore, che, a quanto pare, purtroppo continuerà a esserci. Per questa ragione abbiamo deciso di dare uno sguardo alle cinque migliori criptovalute del 2022, secondo il parere degli esperti, che possono contrastare questa situazione.

In cima alla lista c'è Impt.io, segue Tamadoge.

Impt.io (IMPT) – La più recente criptovaluta ecosostenibile con la prevendita più interessante del 2022

Tamadoge (TAMA) – Il miglior progetto P2E del 2022

NEM (XEM) – La blockchain degli asset intelligenti

Uniswap (UNI) – La criptovaluta decentralizzata più famosa del 2022

Aave (AAVE) – La seconda migliore piattaforma di prestito di criptovalute del 2022

Impt.io (IMPT) La criptovaluta ecosostenibile con la prevendita più interessante del 2022

Mentre molte nuove criptovalute hanno bisogno di un certo tempo per spiccare il volo con la prevendita, Impt.io ha avuto un risultato impensabile. Questa moneta ecosostenibile ha registrato ben oltre 1 milione di dollari di prevendita in meno di tre giorni. Ha raggiunto finora oltre $ 6 milioni e non si ferma: Impt.io continua a crescere in maniera incalzante. Puoi acquistare token IMPT dalla piattaforma a $ 0,018 l’uno.

La piattaforma ha un seguito globale per l’opportunità concreta di ridurre le emissioni di CO2 nel pianeta. Il token IMPT utilizza infatti crediti di carbonio per le sue transazioni, rendendole trasparenti, sicure e impossibili da manipolare.

Tamadoge (TAMA) – il miglior progetto P2E del 2022

Dalla fine della sua prevendita nel settembre 2022, Tamadoge ha registrato una crescita ininterrotta nel settore delle criptovalute play-to-earn (P2E), tanto che possiamo considerare questo meme coin attualmente come il miglior progetto P2E del 2022.

Tamadoge è la criptovaluta meglio strutturata fino a ora, con il suo metaverso chiamato Tamaverse, dove gli utenti possono allevare e nutrire i loro cani virtuali e una piattaforma NFT in cui gli utenti possono venderli in cambio di token TAMA o come NFT. Inoltre, possiede altre funzionalità blockchain importanti, come il meccanismo play-to-earn e l'utilizzo dei token.

Tamadoge è listato su piattaforme come OKX, LBANK, OKX DEX e MEXC; inoltre potrebbe essere anche listato su Binance.

Il prezzo di prevendita era di $ 0,0125, ma a circa due mesi dal suo lancio TAMA ha raggiunto quota $ 0,04075908 e si prevede che questo valore crescerà.

NEM (XEM) – La blockchain degli asset intelligenti

NEM, noto anche come New Economy Movement, è una piattaforma di valuta digitale in cui asset e dati sono facilmente gestiti a basso costo. Questa criptovaluta è unica perché XEM, la sua coin nativa, può solo essere raccolta, non minata, come accade con altre. Inoltre, utilizza un nuovo algoritmo soprannominato Proof of Importance (POI), che consente agli utenti di raccogliere un blocco e ottenere ricompense.

Questo Smart Asset System (SAS) è in circolazione dal 2015 con validi risultati: con il tuo XEM puoi trasferire utilità, votare decisioni di governance e convalidare transazioni.

La capacità di questa criptovaluta di assistere e resistere alla caduta nel corso degli anni, unita alle prestazioni sul mercato, la pongono in cima alla nostra lista.

Uniswap (UNI) – La criptovaluta decentralizzata più famosa del 2022

Dal suo lancio, Uniswap è diventata la coin decentralizzata più ampia e famosa: ha oltre quattro milioni di investitori, con un trade di criptovalute di oltre $ 1 trilione ed è considerata la seconda piattaforma Defi più valida, con un fatturato di oltre $ 7 miliardi.

Conosciuto per i suoi aggiornamenti, Uniswap V3 è uno sviluppo considerevole di Uniswap V1. Inoltre, questa piattaforma esiste da oltre 5 anni ed è sopravvissuta alle turbolenze del mercato delle criptovalute, continuando a crescere.

Per questa ragione, avere questa criptovaluta nel portafoglio personale è più che consigliabile, vista la sua tendenza.

Aave (AAVE) – La seconda migliore piattaforma di prestito di criptovalute del 2022

A soli due anni dal suo lancio, Aave è diventata una delle piattaforme di prestito più ricercate, in quanto offre agli investitori in criptovaluta l'opportunità di risparmiare e prestare la valuta digitale sulla sua piattaforma. Inoltre, si colloca come il quarto progetto Defi più interessante, con circa $ 5 miliardi in totale.

Gli esperti di blockchain prevedono la crescita di questa piattaforma nei prossimi anni: perciò, se stai cercando di investire in una criptovaluta, considera anche Aave.

Conclusione

Abbiamo esaminato le cinque criptovalute con le migliori prestazioni nel 2022, un anno che ha vissuto un profondo calo in questo settore. Impt.io e Tamadoge occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione, per via della crescita che hanno avuto da quando sono stati lanciati.

Inoltre, NEM e Uniswap sono nel settore da un po' e stanno andando molto bene rispetto ad altre criptovalute, motivo per il quale occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione.

Infine, Aave è appena al suo secondo anno di vita ed è salita talmente tanto da diventare la seconda piattaforma di prestito più popolare nel mondo cripto; questa notevole crescita ha visto gli esperti prevedere un futuro ancora più promettente per lei.