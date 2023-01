Scuola e PNRR, un'occasione unica

Le risorse europee Next Generation EU destinate alla scuola, stanziate nell'ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d'istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), rappresentano un’ occasione imperdibile per riqualificare edifici in condizioni critiche e adeguare le attrezzature informatiche secondo i progressi tecnologici più recenti. Interventi difficili da immaginare fino a pochi mesi fa si stanno concretizzando e la Regione Veneto ha già attivato un’équipe formativa a supporto di questo genere di investimento, con una squadra che si occupa proprio della gestione di questi fondi nazionali.

Lo scorso 18 agosto sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia con i progetti di investimento che verranno finanziati: al Veneto sono destinati complessivamente 180.225.438,12 euro per un totale di 114 interventi per scuole dell'infanzia e per asili nido e poli dell'infanzia per l'intera fascia di età 0-6 anni.

Il Comune di Brenzone sul Garda

Il Comune di Brenzone Sul Garda, primo in graduatoria in Veneto, ha ottenuto oltre 2 milioni di euro di finanziamento a fondo perduto del PNRR per la demolizione e ricostruzione della scuola della frazione di Castello, contributo che andrà a coprire la totalità delle spese di progettazione e di esecuzione lavori. Il progetto prevede la realizzazione del nuovo asilo nido e di una nuova scuola dell’infanzia e si è aggiudicato il primo posto nella graduatoria con 90 punti su 100, anche grazie all’inserimento delle più moderne tecnologie che rendono la scuola sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale. La tecnologia costruttiva, su precisa scelta dell’Amministrazione Comunale, sarà in legno, al fine di garantire maggiore sostenibilità ambientale, prestazioni antisismiche più efficienti e una minore durata dei lavori.

Gli altri fondi per il Veneto

Altri fondi, per un totale di oltre 126,8 milioni di euro, sono stati assegnati alle scuole del Veneto nell'ambito del "Piano Scuola 4.0" del Ministero dell'Istruzione, programma legato all’innovazione didattica. Nello specifico, 96,9 milioni sono stati stanziati per "Next generation classrooms", le classi innovative, e 29.9 milioni per "Next generation labs", gli spazi per le professioni digitali del futuro. Oltre un centinaio le scuole veronesi (tra Istituti Comprensivi e Secondarie di secondo grado) destinatarie dei finanziamenti "Next generation classrooms" mentre destinatarie dei fondi per la realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro sono stati una trentina di Istituti di formazione superiore.