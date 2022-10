Risparmio Casa, nuovo store a Verona

Risparmio Casa, la catena italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, inaugura un nuovo punto vendita a Verona. Il nuovo store, situato in Via Preare 40, si estende su un’area di 2500 mq e prevede l’inserimento di nuove figure professionali.

Il nuovo store è un ulteriore traguardo per il marchio italiano, che prosegue la propria strategia di crescita e sviluppo nel territorio, raggiungendo il numero di 136 punti vendita.

«Proseguiamo con orgoglio nel nostro percorso di sviluppo sul territorio italiano con l’apertura di questo nuovo megastore a Verona, il 3° nella regione veneta. Siamo felici di questa inaugurazione, che ci permette ancora una volta di soddisfare la sempre più crescente domanda dei consumatori» – affermano Stefano e Fabio Battistelli, soci fondatori di Risparmio Casa.

Il punto vendita di Risparmio Casa a Verona propone un format consolidato e di successo, all’insegna della convenienza e della vicinanza al cliente: un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. Una proposta di oltre 36.000 referenze che spazia dai grandi brand dell’industria di marca a un copioso assortimento di marchi propri e mira ad assecondare le diverse necessità del cliente garantendo sempre i due punti cardine della catena: alta qualità e grande risparmio.

«L’apertura di Verona ci porta sempre più vicini agli obiettivi di espansione del Gruppo, che punta a raggiungere l’opening di 200 store entro il 2025. Il nuovo Risparmio Casa di Verona ci permette infatti di raggiungere l’importante traguardo di 136 punti vendita, di cui 8 inaugurati solo da inizio anno» dichiara Fabio Tomassini, Amministratore Delegato di Risparmio Casa.