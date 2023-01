ITS Academy, modello di formazione vincente

Nati nel 2011 come alternativa all'università, gli ITS ACADEMY (dove ITS sta per Istituti Tecnologici Superiori) sono dei percorsi post-diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro. I corsi ITS, infatti, sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del Paese.

Un'offerta didattica formativa che negli ultimi anni ha conosciuto un grandissimo riscontro da parte dei giovani, come conferma Laura Speri, direttore di Its Last Academy. «Quando siamo partiti avevamo solamente un corso attivo, mentre quest’anno lanceremo il decimo. Una crescita importante ma non ancora sufficiente, poiché abbiamo più richiesta dalle aziende che ragazzi diplomati. Questo è indice di un sistema che funziona, che forma le figure professionali che servono davvero nel mondo del lavoro».

Lezioni divise tra l’aula e l’azienda, che partecipa nell’ideazione del programma in base alle figure ricercate e prende parte attiva alla docenza, con professionisti del settore. Il risultato è un tasso di occupazione altissima, con picchi del 90%. Un biennio di specializzazione che dà nuova linfa alle imprese. «Gli ITS - aggiunge Speri - sono inoltre percorsi flessibili e modificabili in base alle esigenze di mercato. In questi dieci anni abbiamo affrontato temi legati all'industria 4.0, vedendo come fossero necessari ora interventi di innovazione, ora di internazionalizzazione o di digitalizzazione. Di anno in anno introduciamo le novità che il mondo del lavoro ci chiede, senza doverci attenere a programmi rigidi».

Il sistema Its in Italia conta oggi circa 20.000, nulla contro i 2 milioni di studenti universitari, per una formula che agevola il sistema occupazionale italiano, in oggettiva difficoltà in questo momento storico.

«Abbiamo dimostrato che il sistema ITS funziona - conclude Speri - e ci auguriamo di veder crescere l’interesse dei ragazzi sempre di più. Quest'anno a Verona abbiamo diplomato più di 60 studenti in Logistica; sono stati tutti occupati e a luglio, dopo gli esami, avevamo ulteriori venti richieste dalle aziende che non siamo riusciti a soddisfare. Per il biennio 2022-24, in partenza a novembre, abbiamo ancora posti disponibili per il corso di Logistica e Trasporti 4.0 (nelle sedi di Verona, Vicenza e Padova), Tecnico Superiore Automotive Service Management e Tecnico Superiore Automotive Sales Management. Sul piano istituzionale, dopo questa lunga fase di sperimentazione, ci aspettiamo un po’ di stabilità e un riconoscimento, per far sì che di ITS ACADEMY si parli sempre di più e si faccia conoscere maggiormente l’offerta formativa nelle scuole».