A Verona si discute del futuro della comunicazione

Tornano dal vivo e in presenza gli eventi di Visibilia, organizzati dall’agenzia di comunicazione veronese Pensiero visibile: un ciclo di incontri rivolti agli operatori del settore ma anche a chi vuole meglio comprendere i nostri tempi, “per tenere gli occhi aperti sul futuro della comunicazione”.

Il primo appuntamento di VISIBILIA 2022-2023 sarà giovedì 27 ottobre alle 18:30 presso la sede di Pensiero visibile a Parona (VR), in via Antonio Milani 5d, con Donata Columbro, giornalista e data humanizer tra le più note a livello nazionale, autrice del libro “Ti spiego il dato”. Il talk sarà condotto da Gaia Passamonti, fondatrice dell’agenzia e storytelling specialist, e vuole approfondire l’approccio umanistico e qualitativo all’interpretazione degli small data e al loro utilizzo per una comunicazione migliore, che integri quella basata sui big data. A quello con Donata Columbro seguiranno altri due incontri in via di definizione.

L’ingresso è a numero chiuso, fino a esaurimento posti.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite a questo link.