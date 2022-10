Mutuo giovani: ancora pochi mesi per approfittarne

Il mutuo al 100%

Precisiamo sin da ora che la possibilità di ottenere il mutuo per il 100% del valore dell’abitazione che si sta acquistando esiste anche per altre categorie di persone. O meglio, numerose banche propongono mutui al 100% per i clienti che acquistano la prima casa, a patto che non si tratti di un immobile di lusso e che gli acquirenti vi si stabiliscano nell’arco di un anno la loro residenza principale. Sono varie le offerte per mutui al 100 per cento e nella maggior parte dei casi sono prestiti ipotecari che necessitano di garanzie aggiuntive. A seconda dell’istituto di credito cui ci si rivolge la proposta può differire sensibilmente, è vero però che la presenza di un garante è quasi sempre prevista. Il garante è un terzo soggetto che si impegna a saldare le rate del mutuo nel caso in cui il contraente del debito non sia in grado di farlo: può essere un genitore, un parente o anche il datore di lavoro, per fare degli esempi precisi. È chiaro che non tutti hanno la possibilità di chiedere tale impegno a qualcuno; per altro è bene chiarire anche che non tutte le banche offrono mutui che coprono il 100% del valore di un immobile, che si tratti di prima casa, di un negozio o di altra tipologia di immobile poco importa.

Il cosiddetto mutuo giovani

Il mutuo giovani è proposto dal Consap, il fondo di garanzia italiano per i mutui per l’acquisto della prima casa. Si tratta di un fondo disponibile dal 2013, che consente ad alcune categorie di persone di poter sostenere serenamente le spese per l’acquisto della prima casa. In sostanza è il fondo che si presenta come garante nella fase di accensione di un mutuo. La proposta è nota come mutuo giovani, perché sostanzialmente la proposta è rivolta a chi ha meno di 36 anni. La legge prevede che i soggetti che godono delle garanzie del Consap abbiano un ISEE familiare inferiore ai 40.000 euro. Possono godere di tale garanzia le coppie in cui almeno uno dei due componenti ha meno di 35 anni, così come i genitori single con figli minorenni e in questo caso l’età dei contraenti può superare i 36 anni. Anche coloro che sono affittuari di alloggi facenti parte delle case popolari possono approfittare di questo tipo di mutuo.