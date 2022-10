Catullo, Confindustria Verona visita il cantiere del "Progetto Romeo"

Martedì 11 ottobre, la società Catullo ha accolto una delegazione di associati di Confindustria Verona per la visita del cantiere del “Progetto Romeo”, un’opera che trasformerà l’attuale aerostazione dell’aeroporto veronese, incrementandone la superficie di circa il 50%.

I lavori della nuova infrastruttura, la cui prima pietra è stata posata a fine luglio 2021, procedono come da tempistiche previste e gli ospiti hanno potuto visitare l’avancorpo in area landside (nella foto) già dotato di vetrate, i torrini d’imbarco passeggeri e il nuovo sistema BHS (Baggage Handling System) per lo smistamento dei bagagli installato in zona airside.

L’intera opera, che prevede un investimento complessivo di circa cento milioni di euro, è stata progettata con soluzioni di risparmio energetico, tra le quali duecento moduli fotovoltaici antiriflesso di ultima generazione che saranno installati sulla copertura dell’edificio.