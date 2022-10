TIM porta la superfibra a dieci giga anche a Verona

TIM va avanti nello sviluppo di reti e servizi di nuova generazione nel Veneto e, primo operatore in Italia e tra i primi in Europa, porta nelle case di Venezia, Padova, Verona e Vicenza le connessioni in fibra FTTH ad elevate prestazioni fino a 10 Gigabit al secondo grazie alla tecnologia XGS-PON (10 Gigabit capable Symmetric Passive Optical Network).





Con tale tecnologia TIM raggiunge già 4,2 milioni di unità immobiliari in oltre 30 città con un piano di sviluppo che consentirà ad un numero sempre maggiore di famiglie italiane di accedere al massimo delle performance di navigazione.





I clienti potranno da subito sottoscrivere la nuova offerta in fibra ‘All Inclusive’ della gamma TIM WiFi Power con velocità fino a 10 Gigabit al secondo in download e 2 Gigabit in upload e avere a disposizione il meglio della tecnologia, potenza e sicurezza delle connessioni, oltre ad un’assistenza dedicata per un’esperienza di navigazione di altissimo livello.





Inoltre, grazie al nuovo modem TIM 10Gb con connettore ottico a 10 Gb integrato, standard WiFi 6 4x4 (a 2.4 GHz e a 5 GHz), 1 porta 10 Gb, 4 porte Gb-Eth, 2 porte USB 3.1 e con i più avanzati standard di mercato, i clienti potranno connettere in casa contemporaneamente oltre 100 dispositivi sfruttando al massimo le potenzialità della nuova tecnologia.





TIM rinnova il suo impegno ad offrire ai clienti anche il meglio dell’assistenza e inserisce nella nuova offerta un servizio dedicato con accesso prioritario al 187 e ai negozi TIM, garantendo un supporto sin dalla fase di attivazione. L’azienda metterà a disposizione la professionalità dei tecnici TIM che, oltre ad installare la fibra, provvederanno a configurare il modem e tutti gli apparati della casa con eventuali repeater se necessari, verificando il funzionamento del WiFi in ogni stanza, garantendone anche l’assistenza gratuita postvendita.





«Dopo un anno di sperimentazione, siamo orgogliosi di poter lanciare in 30 città italiane un’offerta che segna un nuovo primato nel mondo delle telecomunicazioni targato, ancora una volta, TIM - afferma Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium Market Officer di TIM -. Con la fibra ad alte prestazioni andiamo ad offrire ai nostri clienti qualcosa di unico sul panorama italiano ed europeo, sinonimo di eccellenza. TIM WiFi Power è il meglio della connettività e dell’esperienza d’uso potenziato da un servizio d’assistenza ad alto valore aggiunto. Il nostro obiettivo è fornire la qualità migliore per abilitare persone e imprese a tutte le opportunità offerte dalla transizione digitale».