Educazione finanziaria: al via le iniziative di BVR Banca e FEduF

Ripartono nel mese di ottobre i percorsi di educazione finanziaria che, grazie all’impegno di BVR Banca, durante lo scorso anno hanno coinvolto oltre 700 studenti delle scuole sul territorio.

Si apre infatti il 18 ottobre con l’incontro “Investiamo sul futuro” dedicato agli studenti delle scuole secondarie di II grado, la serie di iniziative di educazione finanziaria messe in campo da BVR Banca in collaborazione con FEduF (ABI). La lezione propone una riflessione per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi delle ex “scuole superiori” sui temi della economia circolare e della gestione consapevole delle risorse e un approfondimento sui modelli di sviluppo sostenibile e di economia civile.

«Continua con ampio interesse da parte delle scuole secondarie di II grado di Vicenza e di Verona questo progetto di educazione finanziaria avviato la scorsa primavera - dichiara il Presidente di BVR Banca Maurizio Salomoni Rigon - grazie alla partnership con FEduF che ci consente di offrire il nostro contributo attivo alla crescita della cultura finanziaria sul nostro territorio soprattutto in ottica giovani, coerentemente con le finalità del nostro Statuto. Il nuovo ciclo d’incontri ha l’obiettivo di dare un contributo tangibile all’educazione finanziaria in termini di economia sostenibile, consapevole ed anche umanistica».

«Per la maggior parte di noi – prosegue Salomoni - la finanza è vista come un argomento per tecnici ed esperti, ma in realtà è parte fondamentale della vita di tutti i giorni. In base ad una recente indagine condotta dall’istituto di ricerca Ipsos proprio per FEduF, solo il 21% degli italiani ritiene essenziali le competenze di economia per agire in modo responsabile e fare scelte consapevoli. Ciò risulta i netto contrasto con altri dati basti pensare che il timore per l’aumento del tasso di inflazione preoccupa il 65% degli italiani, mentre ben il 77% degli intervistati è consapevole degli effetti negativi che la perdita di potere di acquisto del denaro può avere sui propri stili di consumo. Proprio per questi motivi fare educazione finanziaria risulta quanto mai importante soprattutto verso i più giovani».

Il contesto sociale nel quale viviamo è caratterizzato da una crescente attenzione su sostenibilità, economia circolare e pagamenti digitali: questi sono i leitmotiv di una nuova economia, possibile solo se alla transizione tecnologica si accompagna un profondo cambiamento culturale, che non può prescindere dalle nozioni base di economia e da un corretto approccio all’educazione finanziaria.

«FEduF, grazie al fondamentale supporto di istituzioni come BVR Banca, può relazionarsi con le persone su un terreno comune di scambio che abbini il giusto linguaggio e il giusto canale di comunicazione – dichiara Giovanna Boggio Robutti, DG di FEduF - per questa ragione FEduF rafforza in tutte le sue iniziative didattiche l’approfondimento su sostenibilità, educazione digitale ed educazione finanziaria».

Grazie a percorsi formativi di educazione finanziaria accessibile e semplice per affrontare temi decisamente complessi e all’impegno di BVR Banca gli studenti possono così disporre di una piattaforma didattica completa, che tocca tutti gli argomenti alla base delle competenze di cittadinanza economica, delle quali è fortemente necessario essere consapevoli anche alla luce delle profonde interazioni tra ambiente, società, economia e istituzioni.

Il calendario di incontri di educazione civica e cittadinanza economica promosso da BVR Banca e da FEduF completa l’offerta didattica con tre ulteriori appuntamenti per le scuole secondarie di II grado: il 10 novembre la lezione “Quando i numeri contano e le persone valgono” propone una riflessione sull’economia civile che offre una visione più “umanistica” dell’economia, partendo da Aristotele e dal modello della “bottega leonardesca”, dall’agire orientato al perseguimento del benessere collettivo, dalla concezione del mercato come luogo di mutuo vantaggio e della gestione dei beni comuni in ottica di pubblica felicità, affrontando i temi della gestione consapevole delle risorse e dei modelli di sviluppo sostenibile.

Il 12 dicembre 2022 la lezione “Pay like a ninja” condurrà gli studenti alla scoperta delle nuove forme di moneta e pagamenti elettronici - dalle carte, alle app, ai portafogli elettronici - illustrando i processi collegati alla dematerializzazione del denaro e le innovative frontiere digitali del suo uso, affinché ne siano consapevoli.

L’ultimo appuntamento con gli incontri promossi da BVR Banca è per il 26 gennaio 2023 con la lezione “Pronti lavoro via: ingresso nel mondo del lavoro e previdenza” che guida gli studenti a riflettere sul loro ingresso nel mondo del lavoro con un approfondimento sui concetti di previdenza, rischi e assicurazioni.