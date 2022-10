Würth Italia inaugura il nuovo superstore a Bussolengo

Prosegue la strategia di ampliamento di Würth Italia che ha inaugurato lo scorso 30 settembre, il nuovo Würth Superstore in Via 2 Giugno 11, a Bussolengo. Würth continua così a rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale in linea con il proprio piano di sviluppo ed espansione, che prevede una rete di 300 negozi nel 2025.

Dopo il successo dei “Superstore” di Pero (MI) e di Stezzano (BG), il format multimarca è arrivato in Veneto con questa terza apertura. Anche il nuovo Würth Superstore di Bussolengo, che si sviluppa su una superficie di 800 mq, segue la logica del “one-stop shop”, ovvero è un negozio ideato per offrire ai Clienti dei settori elettrico e idrotermosanitario il vantaggio di ritirare tutta la merce necessaria per le proprie lavorazioni in una sola fermata.

Infatti, oltre all’allestimento di oltre cinquemila articoli a marchio Würth, che comprendono utensili elettrici e a mano, prodotti chimici tecnici, minuteria, tasselli, prodotti per l’edilizia, prodotti antinfortunistici e DPI, con ampio spazio dedicato all’abbigliamento da lavoro Würth MODYF, al Superstore sono presenti migliaia di prodotti multimarca in pronta consegna, scelti tra i migliori sul mercato.

Al Supestore è stata integrata la proposta di “Würth Hydro”, azienda di riferimento per il mondo idrotermosanitario in Alto Adige, nata dopo l’acquisizione della Torggler-Commerz da parte di Würth Italia nel 2021. In negozio è possibile acquistare direttamente caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi, tubi e raccordi delle migliori marche. Inoltre, tante soluzioni per sanitari, rubinetterie e arredi per un bagno da sogno, anche su ordinazione.

Il vasto assortimento di materiale elettrico racchiuso sotto al marchio “Würth Electro” comprende quadri, centraline e cavi elettrici, spine e prese per impianti civili e industriali, lampadine, neon e corpi illuminanti, ma anche elementi per automazione e domotica.

Würth Italia conferma la propria intenzione di mettere il Cliente al centro: in negozio è libero di scegliere tra una vendita assistita, con la consulenza del personale in negozio, oppure una vendita self-service anche utilizzando gli appositi lettori per self-scanning, che velocizzano la lettura dei prezzi e l’esperienza di acquisto.

Il negozio non è “super” solo per la vasta offerta di 12.000 prodotti multimarca in pronta consegna, ma è “super” anche nei servizi offerti ai Clienti: le soluzioni sono studiate per soddisfare specifiche esigenze con qualità e competenza attraverso consulenza tecnica specializzata, un servizio di backoffice e assistenza tecnica in cantiere.

Grazie al supporto dell’ufficio tecnico Würth e agli specialisti di settore, il Superstore è anche in grado di offrire un supporto tecnico-progettuale per riscaldamento a pavimento e a parete, per reti di distribuzione idrotermosanitarie, impianti elettrici e idraulici, linea vita, illuminazione a LED e domotica.

In ottica omnicanale, presso il Superstore sono attivi i servizi online di Würth, come il Click&Collect, con cui ordinare la merce tramite Würth Online-Shop o Würth APP e ritirarli in negozio in appena 60 minuti. Inoltre, a Bussolengo è presente un magazzino di 700 metri quadri per ospitare le commesse dei clienti.

«La strategia di Würth è da sempre quella di ascoltare le esigenze dei propri clienti, fornendo loro soluzioni pratiche e garantendo efficienza, flessibilità e soddisfazione. Inauguriamo il nuovo negozio dell’artigiano proprio per rispondere alla domanda di tutti i professionisti del settore elettrico e idrotermosanitario che operano nella provincia di Verona” – ha dichiarato Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth Italia. “Questa nuova apertura si inserisce nell’impegno generale di Würth di continuare a investire nella creazione di nuovi canali di contatto sul territorio nazionale, per assistere le imprese locali e offrire loro i nostri migliori prodotti e servizi».