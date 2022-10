Valpolicella Benaco Banca istituisce il “Mese della Sostenibilità”

Valpolicella Benaco Banca punta decisamente verso la salvaguardia dell’ambiente e a politiche di attenzione per il sociale e la governance, che possano aiutare le comunità locali, le famiglie, le imprese piccole e medie e i giovani a costruire un pianeta più sostenibile.



«Si tratta non di applicare un teorema, ma di favorire e costruire una cultura. Traducendo e semplificando- spiega il Presidente Daniele Maroldi - abbiamo valutato importante iniziare, pur in un contesto socio-economico difficile, un percorso concreto verso la valorizzazione e il rispetto di criteri che abbiamo approvato, recependo le linee guida del piano della nostra capogruppo Iccrea Banca. Con la proposta di azioni concrete e pratiche: il rischio infatti di tenere teoria e pratica staccate e non comunicanti è concreto».



Aggiunge: «Noi abbiamo cercato di ridurre questa distanza e lanciamo, attraverso il nostro progetto, una sfida virtuosa che possa interessare, coinvolgere e stimolare l’intero Credito Cooperativo e a cascata le comunità in cui siamo presenti. A settembre siamo quindi partiti con l’iniziativa del Mese della sostenibilità per programmare una serie di incontri formativi e di sensibilizzazione rivolti ai soci, ai clienti, alle comunità e alle scuole nei territori in cui opera la nostra BCC».



Per il mese di settembre Valpolicella Benaco Banca ha strutturato un piano editoriale costituito da cinque uscite in cui vengono illustrati i fondamenti della politica Esg, dettagliando le varie attività che la Banca ha intrapreso e promosso nei vari ambiti, dalla riduzione dell’utilizzo della carta e l’efficientamento energetico delle sedi, ai progetti sociali ed educativi messi in atto sul territorio come l’Adozione di prossimità.



A conclusione di queste attività sono in programma, per le giornate del 5 e del 6 ottobre 2022, tre eventi: due si svolgeranno nelle mattinate dei due giorni e che andranno a coinvolgere oltre 700 studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti d’istruzione superiore Calabrese-Levi e Stefani-Bentegodi di San Pietro in Cariano.

Il terzo evento si svolgerà mercoledì 5 ottobre a partire dalle ore 18 a Villa Serego Alighieri – Masi wine experience di Gargagnago. La serata, dedicata a clienti e soci della BCC, sarà organizzata in collaborazione con la SGR del Gruppo Bcc Risparmio&Previdenza e Raffeisen Capital Management.

Oltre al Presidente Maroldi, relazioneranno il Direttore generale Alessandro De Zorzi, il Vicedirettore Simone Lavarini, Pietro Galbiati e Felicita De Marco, rispettivamente Vice Direttore e Responsabile Group Sustainability & ESG Strategy di Iccrea Banca e Fabio Cappa, Senior Institutional Client Manager di Raffeisen Capital Management.



«I fattori ESG (Environment, Social e Governance) sono sempre più elementi essenziali della strategia delle imprese – afferma Pietro Galbiati, Vice Direttore Generale di Iccrea Banca – sono criteri che si concretizzano in iniziative volte a produrre impatti positivi sull’ambiente e sulle persone e che devono essere oggetto di attenta misurazione, secondo le logiche definite dal nuovo plesso normativo e regolamentare. Le BCC del Gruppo BCC Iccrea, con il nostro supporto, faranno la loro parte per garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti anche attraverso l’adozione e il rispetto dei nuovi standard».



«Con Valpolicella Benaco Banca inauguriamo un percorso virtuoso lungo la linea definita nel Piano di Sostenibilità del Gruppo, integrato nel Piano Strategico, e che ci porterà a declinare programmi a lungo termine e azioni concrete sui territori in cui operano le BCC aderenti al nostro Gruppo, al fine di supportare soci e clienti verso la transizione sostenibile», spiega Felicita De Marco, Responsabile Group Sustainability & ESG Strategy di Iccrea Banca.



Nel frattempo Valpolicella Benaco Banca annuncia l’avvio di un servizio di consulenza alle PMI per supportare il processo di transizione sostenibile. Sarà promossa attività di consulenza (come facilitatori e amplificatori) a supporto delle imprese nell’accesso a misure agevolative per la transizione ecologica, anche attraverso il PNRR. Saranno poi rafforzate politiche di formazione per far conoscere e sviluppare il microcredito e la lotta all’usura.



«La nostra Banca si sta adoperando da anni per abbattere gli impatti ambientali mettendo in atto politiche green - precisa il Direttore generale, Alessandro De Zorzi. In ottica di efficientamento energetico si è provveduto, nel corso degli ultimi due anni, a sostituire l’impianto di illuminazione della sede e di alcune filiali con sistema a led a basso consumo».



«Inoltre- continua il Vicedirettore Simone Lavarini- abbiamo digitalizzato molti processi, basti pensare che il 78% della nostra clientela opera tramite la piattaforma di home banking, percentuale nettamente superiore alle medie di sistema. Questo ci permette di limitare la quantità di carta utilizzata, con una diminuzione del 25% rispetto all’anno precedente. Tutto ciò si è tradotto in un risparmio di carta, in una spinta all’utilizzo della firma digitale dei contratti agli sportelli e in una crescente sensibilizzazione della clientela a ricevere la corrispondenza in formato telematico».



«Queste diverse attività hanno permesso di risparmiare ingenti quantità di CO2 e di alberi abbattuti, portando all'80% l'utilizzo di toner riciclato- conclude il Presidente Maroldi. Per il 2023 anche le agende saranno interamente stampate su carta riciclata».