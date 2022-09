Eataly, nuova partnership con Smartbox per viaggiare con gusto

Smartbox, il Group dei cofanetti regalo, stringe partnership con Eataly: pronti a sbarcare sul mercato autunnale cinque nuove idee alla scoperta delle eccellenze gastronomiche italiane. E’ il primo dei colpi messi a segno dal colosso del food di Farinetti da quando, la scorsa settimana, ha ceduto le quote di maggioranza a Investindustrial, società di private equity di Andrea Bonomi.

Eataly, inoltre, sta creando grande fermento anche a Verona: fissato a mercoledì 5 ottobre il taglio del nastro del nuovo store nell’ex Stazione frigorifera dei Magazzini generali. Un ampio mercato di prodotti, degustazioni, corsi e workshop, oltre 2500 etichetti di vini con tanto di ristorante agricolo.

Smartbox e Eatinerari, società del gruppo Eataly, propongono veri e propri percorsi culinari con degustazioni, cene e tanto altro per assaggiare piatti tipici e prodotti locali. 5 nuovi cofanetti regalo per altrettante food experience: tra queste, anche una Lezione di Cucina in compagnia di uno chef o pasticciere; oppure, i più avventurosi, possono scegliere una “fuga enogastronomica”, ideale per tutti i gastronauti che desiderano una evasione del palato tra prelibatezze artigianali e produttori regionali.

«Questo progetto nasce da una condivisione di valori – commenta Xavier Durand, Country Manager Italy & Switzerland di Smartbox –. Vogliamo proporre esperienze sempre più autentiche, vicine al territorio, che affondano le radici nell’eccellenza e nel Made in Italy. Quest’autunno scommettiamo sull’Italia gastronomica con una selezione di cofanetti che offrono l’occasione di regalarsi o regalare un viaggio nel gusto e nelle tradizioni locali, un’esperienza che fa bene alla mente e al palato».

I nuovi cofanetti in uscita in collaborazione con Eataly sono cinque e tutti da scoprire: “L’arte della pizza”, “A tavola con gusto”, Menu esclusivo”, “In cucina con gli chef” e “Soggiorno gastronomico”.