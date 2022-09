Veronafiere, Samoter lancia il nuovo Lab tecnologico

Lavori in corso per Samoter, il salone internazionale delle macchine per costruzioni in programma a Veronafiere, dal 3 al 7 maggio 2023. Grande novità per la 31esima edizione: debutta Samoter Lab, la nuova area dedicata all’innovazione, al confronto e alla formazione. Prenderanno parte all’evento numerose aziende per lo sviluppo di soluzioni e tecnologie 4.0.

«Digitalizzazione e decarbonizzazione sono le parole chiave che caratterizzano il nuovo format – ha spiegato Sara Quotti Tubi, responsabile Area Agritech – ma anche sostenibilità economica, sicurezza e formazione. Samoter Lab è aperto a tutte le aziende delsettore construction desiderose di portare innovazione e contenuti in fiera e di aprirsi al confronto».

Spazio anche alla sensoristica, ai dispositivi per telerilevamento e agli strumenti di diagnostica. E ancora, all’Internet of Things, alle piattaforme machine-to-machine, alle macchine a basse emissioni. Un progetto, quello di Samoter Lab, nato a seguito del dialogo con il settore che ha espresso la necessità di un luogo dedicato all’esposizione tecnologica, abbinato a momenti di aggiornamento, di formazione e di confronto con chi produce innovazione e l’utilizzatore finale insieme a istituzioni e il mondo della ricerca.

«Il settore delle macchine per costruzioni – dichiara Luca Nutarelli, segretario generale di Unacea – è investito da una potente ondata di innovazioni tecnologiche. Un focus che valorizzi la portata di questo mutamento è di grande utilità per gli operatori del comparto e contribuisce ad innovare lo stesso marketing fieristico».

Samoter Lab godrà di ottima visibilità all’interno degli spazi espositivi: situato nel cuore di Samoter, nel nuovo padiglione 12, di fronte all’ingresso principale Re Teodorico, è un passaggio obbligato per i visitatori che desiderano raggiungere gli altri padiglioni. Gli spazi sono caratterizzati da allestimenti ad hoc e da un format smart, per ogni azienda la presenza espositiva è infatti concepita secondo un modello tailor made. Il nuovo progetto sarà quindi pienamente integrato con il Samoter tradizionale.

Collegato all’iniziativa anche l’appuntamento con l’Innovation Award, il Concorso Novità Tecniche che premia gli investimenti in ricerca e innovazione delle imprese del settore. Dopo la cerimonia di premiazione che si terrà il 23 febbraio, le soluzioni e tecnologie premiate troveranno adeguato spazio all’interno del Samoter Lab, con un evento dedicato.