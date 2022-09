L'aiuto del PNRR per le startup innovative

Il PNRR offre molte possibilità per le start up: quattro su sei delle missioni del PNRR sono infatti rivolte proprio a queste ultime. Ecco tutti i finanziamenti previsti dal PNRR per le startup italiane.

I fondi per la digitalizzazione e lo sviluppo di servizi

La Missione 1 del PNRR si chiama “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, e stanzia 500 milioni di euro per finanziare i progetti e le imprese che aiuteranno il processo di digitalizzazione in Italia, in particolare del settore della cultura. Tra gli obiettivi c’è infatti la digitalizzazione di musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura così da poter offrire nuove forme di fruizione del patrimonio culturale italiano.

La rivoluzione verde

Nel Recovery Plan del governo i temi green sono molto importanti, tanto da essere l’oggetto della Missione 2, chiamata “Rivoluzione verde e transizione ecologica “. Tra gli investimenti previsti per la missione c’è la costituzione del Green Transition Fund (GTF), un fondo da 250 milioni di euro per supportare lo sviluppo di start-up green impegnate nella transizione ecologica. Dalle energie rinnovabili alla mobilità sostenibile, fino all’efficienza energetica, l’economia circolare e lo smaltimento dei rifiuti: sono tante le occasioni per le nuove startup di dare il loro contributo all’ambiente.

Ricerca

Nella Missione 4 dedicata a “Istruzione e ricerca” il PNRR presenta a Bruxelles le misure volte a incentivare gli investimenti nella ricerca scientifica, nello sviluppo e nell’innovazione. Si tratta di uno stanziamento da oltre 11 miliardi di euro, di cui una parte sono destinati a potenziare le strutture di ricerca a livello locale e nazionale, favorendo anche l’interazione con aziende private, attraverso il supporto a startup innovative e alla generazione di spin-off.

I finanziamenti per l'imprenditoria femminile

“Coesione e inclusione“ è il nome della Missione 5, che dedica particolare attenzione alla creazione di imprese femminili. L’obiettivo del governo italiano è rafforzare il Fondo Impresa Donna, e in particolare misure come NITO, che supporta la creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, dedicata alle startup e PMI innovative.