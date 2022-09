L’archistar Craig Copeland a Marmomac: vince il premio Mastro della Pietra 2022

Non solo business, Marmomac 2022 è anche palcoscenico internazionale di arte e design. Veronafiere ha ospitato ieri la star dell’architettura d’avanguardia, Craig Copeland: lo scultore e industrial designer di fama mondiale ha ottenuto l’importante riconoscimento di Maestro della Pietra 2022. E’ stato premiato per i suoi progetti pionieristici a New York e Washington. Insieme a lui, hanno portato a casa l’ambita targa anche Pierluigi Testi, Luca Todeschini e Elena Amadini.

Il Premio continua dal 1319 la tradizione dell’Antica libera corporazione dell’arte della Pietra di Verona, e dal 1980 viene attribuito a chi si distingue nel valorizzare e promuovere il settore della pietra naturale. Alla cerimonia di ieri, a Veronafiere, erano presenti il presidente, Federico Bricolo, e l’amministratore delegato, Maurizio Danese.

Copeland ha ricevuto le insegne ufficiali del Premio: un cubetto in marmo rosso di Verona, una formella in bronzo e uno scalpello d’argento. Un premio conferito con una profonda motivazione, come “ambasciatore del materiale litico nel mondo, sia nella sua applicazione architettonica che nel design” e “per aver saputo sperimentare con audacia progetti futuristi e interpretare l’unicità e duttilità del marmo e della pietra”.

Insieme a lui, sono stati nominati altri tre nuovi Mastri della Pietra, tra questi Pierluigi Testi, presidente di Testi Group, “per lo spirito imprenditoriale con il quale ha sviluppato nuove realtà di mercato e per l’impegno nella promozione e nella tutela della pietra naturale, sia in AS.MA.VE. che in Confindustria”. Insieme a lui un altro Mastro ha ricevuto il premio: è Luca Todeschini, direttore generale La Ponte Marmi, che si è distinto per “per l’entusiasmo e la perseveranza alla guida dell’azienda di famiglia, qualità trasmesse anche all’interno del Gruppo Giovani del Consorzio Marmisti della Valpantena”. Non per ultima, anche Elena Amadini ha ottenuto la targa e gli “strumenti del mestiere”: è Exhibition Manager Area Stone&Design di Veronafiere ed è stata premiata “per aver costruito Marmomac, anno dopo anno, insieme ai suoi espositori, ai partner istituzionali e di categoria, con lo sguardo sempre rivolto all’innovazione, sia dei prodotti che del format fieristico”.