Nasce Osservatorio del Turismo: il nuovo mondo del business del Garda

Federalberghi Garda Veneto, in collaborazione con H-Benchmark – Hospitality Data Intelligence, lancia il nuovo Osservatorio del Turismo del Garda Veneto (OTGV) da Gardaland Park, aperto in via straordinaria per ospitare la presentazione.

L’Osservatorio nasce dalla sinergia pluriennale con H-Benchmark del CEO Francesco Traverso: la collaborazione nasce nel 2015 quando si iniziava a condividere in forma aggregata e comparativa le prenotazioni alberghiere del territorio gardesano per verificare e programmare, mediante i dati, la stagione turistica. Ben presto, le due realtà si rendono conto che il dato partenza-arrivo non è sufficiente per monitorare il flusso turistico. Perciò, l’associazione di categoria, ha deciso di essere co-protagonista e promotore sull’attività aziendaledi comparazioni e overview del mercato gardesano.

Il nuovo Osservatorio del Turismo del Garda Veneto (OTGV) ha l’obiettivo di verificare mensilmente l’andamento del mercato turistico del Garda Veneto – anche in ottica previsionale – per:

-Supportare gli operatori nel pianificare al meglio ogni operazione aziendale, in corso d’opera e per il futuro;

-Indirizzare le varie attività di promozione del territorio, di cui anche gli eventi;

-Condividere informazioni con i media in modo puntuale e autorevole, in Italia e all’estero;

-Trasmettere indicazioni adeguate a tutti gli stakeholder del territorio, per loro valutazione.

L’OTGV, ogni mese, produrrà una comunicazione relativa ai flussi turistici del Garda Veneto rilevati dal campione aggregato delle 70 strutture ricettive oggi aderenti, con il dettaglio di dati consuntivi e previsionali del mese di riferimento, con focus agli eventi programmati sul territorio in bassa-medio-alta stagione per pressione della domanda turistica. Infine, il sentiment proveniente da ogni singola Associazione territoriale del sistema Federalberghi Garda Veneto, eterogeneo nelle dinamiche di prenotazione e di micro-destinazione. Saranno trasmesse anche le eventuali richieste della categoria nei confronti delle istituzioni e tutto il territorio, oppure le volontà e le indicazioni del Sistema verso i temi attuali dell’economia, della ricerca del personale, della sostenibilità aziendale nonché ambientale. Particolare interesse sarà dedicato al bollettino revenue, l’approfondimento che monitora nel dettaglio l’oscillazione dei prezzi di vendita delle camere. Monitorare il pricing, ovvero l’oscillazione dei prezzi di vendita delle camere per una destinazione come il lago di Garda è oggi fondamentale per comprendere in quale direzione le nostre strutture associate stanno andando in ottica di incremento dei prezzi, ma anche di riduzione o di incremento di servizi offerti.

Co-partner in questa nuova iniziativa sono: tutte le Associazioni Territoriali del sistema FGV, Federalberghi Veneto, ITS Turismo Veneto, La Regione Veneto.