Come funziona il lavoro di recupero crediti?

Il recupero crediti è un’attività svolta da società specializzate nella gestione di crediti in sofferenza, ovvero di crediti non pagati e di proprietà di soggetti terzi come finanziarie, grandi società e banche.

Una società che deve riscuotere i propri crediti può interpellare la società di recupero crediti specializzata per portare a termine l’attività di recupero stragiudiziale: la società provvede a sollecitare il debitore per la riscossione del credito utilizzando diverse tecniche come la telefonata, la lettera di messa in mora e un incontro.

Ci sono diverse normative che regolano il lavoro di recupero crediti e molte società specializzate che rispettano tutti i vincoli e i divieti imposti dalla legge, ad esempio il lavoro di recupero dei crediti insoluti con SACE è svolto nel rispetto delle normative vigenti e del buonsenso.

Recupero crediti insoluti: tutto quello che c’è da sapere

L’azione di recupero crediti insoluti può essere svolta attraverso l’utilizzo di specifici strumenti giuridici, che possono essere: la messa in mora, il decreto ingiuntivo, l’atto di precetto e anche il pignoramento di un immobile. Tutte le azioni svolte per il recupero del credito insoluto devono avvenire nel rispetto del debitore, senza atti che offendono la sua dignità o privacy.

L’azione della società di recupero dei crediti insoluti avviene quando riceve un mandato generale alla riscossione da parte del creditore, in cui sono inseriti alcune delle informazioni più importanti, tra cui:

● Il nominativo e i dati del debitore;

● Le causali di pagamento.

Se il debitore si mostra collaborativo è possibile procede con un accordo per una forma di pagamento agevolata che favorisce la riscossione del credito. In caso contrario, si procede con l’invio della lettera di messa in mora.

Lettera di messa in mora è valida se contiene le seguenti informazioni:

● Il termine entro cui procedere con il pagamento del debito;

● Data;

● Ammontare e data di insorgenza del credito;

● Descrizione della causa del credito;

● L’indicazione che informa il tribunale sul ruolo della società come delegato alla riscossione del credito insoluto.

Recupero dei crediti insoluti: perché affidarsi a una società specializzata

Una società specializzata in riscossione dei crediti insoluti è in grado di offrire un ampio ventaglio di servizi di recupero crediti sia all’estero che in Italia, tra cui:

● Attività stragiudiziali;

● Attività giudiziali;

● Procedure concorsuali per crediti;

● Procedure non oggetto di copertura assicurativa.

La collaborazione con partner esperti, tra cui con studi legali specializzati operativi sul suolo nazionale e internazionale è fondamentale per unire tutte le competenze e procedere con attività mirate e di successo.

La tutela del rapporto con il debitore rappresenta, per le società che necessitano di riscuotere i crediti insoluti, un elemento fondamentale per salvaguardare la propria reputazione all’interno del mercato di riferimento, ma anche nei confronti di fornitori e clienti già acquisiti.

In genere, i creditori cercano di sollecitare in maniera autonoma i loro debitori, prima di inviare una delega ad una società specializzata. Tuttavia, è bene procedere alla scelta della società più adatta in via preliminare. In questo modo è possibile risparmiare tempo e le figure specializzate possono procedere immediatamente al lavoro di riscossione dei crediti insoluti.